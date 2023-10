DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nach dem folgenschweren Beschuss eines Krankenhauses in Gaza hat Jordanien ein für Mittwoch geplantes Vierer-Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden in Amman abgesagt. Ein solches Treffen werde stattfinden, "wenn die Entscheidung getroffen wurde, diesen Krieg zu beenden und den Massakern ein Ende zu setzen", erklärte der jordanische Außenminister Ayman Safadi am Dienstag in Amman. An dem Treffen sollten ursprünglich Biden, der jordanische König Abdullah II., der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi sowie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas teilnehmen, um über die humanitäre Notlage der Zivilisten im Gazastreifen zu sprechen. Biden, der am Dienstag zu einer Reise nach Israel aufbrach, sagte eine für Mittwoch geplante Weiterreise nach Jordanien ab.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:55 Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

13:00 Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q

13:30 Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

15:00 Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q

22:00 Netflix Inc, Ergebnis 3Q

22:05 United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q

22:08 Tesla Inc, Ergebnis 3Q

22:10 Alcoa Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen September Baubeginne PROGNOSE: +6,8% gg Vm zuvor: -11,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -6,0% gg Vm zuvor: +6,9% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.394,75 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.210,00 -0,2% Nikkei-225 32.040,27 -0,0% Hang-Seng-Index 17.754,91 -0,1% Kospi 2.462,59 +0,1% Shanghai-Composite 3.064,76 -0,6% S&P/ASX 200 7.069,60 +0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend kleinere Veränderungen in beide Richtungen verzeichnen die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch. Weiterhin blicken die Anleger bang in den Nahen Osten, wo sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas fortsetzt. Am Dienstagabend kam es zu einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt mit vermutlich Hunderten von Toten. Die Hamas beschuldigt Israel der Attacke, Israel behauptet, dahinter stecke der Islamische Dschihad. Die Tat hat weltweit Empörung hervorgerufen und die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges verfestigt. Der Ölpreis zeigt sich rund 2 Prozent fester. Am US-Markt waren die Renditen auf 17-Jahreshochs gestiegen unter anderem, weil Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion stark ausgefallen waren. Dies hat wieder die Unsicherheit über die weitere Geldpolitik der US-Notenbank verstärkt. Der Nikkei fällt um 0,3 Prozent auf 31.955 Punkte, belastet von Aktien aus den Sektoren Pharma und Elektronik. In Hongkong wurden höhere Verluste im Startgeschäft nach guten chinesischen Konjunkturdaten zum großen Teil aufgeholt. Das BIP im dritten Quartal und die Industrieproduktion im September waren besser ausgefallen als erwartet. Dagegen verharrt der Markt in Schanghai weiter im Minus mit aktuell 0,6 Prozent. Die Aktien von Hard- und Softwareunternehmen führen die Indizes abwärts. Der Kospi in Korea liegt 0,1 Prozent im Plus. Hier bremsen die Restriktionen der US-Regierung betreffs des US-Exports von KI-Chips nach China. Titel von Zulieferern der KI-Chipindustrie stehen unter Druck. Der australische Markt tendiert kaum verändert.

US-NACHBÖRSE

United Airlines (UAL) hat parallel zum Zahlenausweis für das dritte Quartal mitgeteilt, dass die Fluglinie aufgrund des Krieges zwischen Israel und der Hamas einen Rückgang des bereinigten Gewinns im vierten Quartal erwartet. Für die Aktie ging es im nachbörslichen Geschäft um 3,2 Prozent abwärts. J.B. Hunt meldete mit den Ergebnissen für das dritte Quartal eine weiterhin schwächere Nachfrage nach Frachtgut. Die Reederei verzeichnete einen starken Preisverfall in einzelnen Segmenten. Gewinn und Umsatz des Spediteurs gingen zurück. Die Aktien fielen um 4,1 Prozent. Viking Therapeutics meldete frühe Daten aus einer Studie zu einem potenziellen Mittel zur Behandlung von Fettleibigkeit. Die Daten zeigten, dass es den Leberfettgehalt und die Plasmalipidwerte bei Patienten reduzierte. Die Aktien stiegen um 13 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.997,65 +0,0% 13,11 +2,6% S&P-500 4.373,20 -0,0% -0,43 +13,9% Nasdaq-Comp. 13.533,75 -0,3% -34,24 +29,3% Nasdaq-100 15.122,01 -0,3% -50,72 +38,2% Mo Di Umsatz NYSE (Aktien) 966 Mio 823 Mio Gewinner 1.685 2.132 Verlierer 1.203 758 Unverändert 94 85

Kaum verändert - Ein Renditeanstieg am Rentenmarkt auf die höchsten Stände seit 16 bzw. 17 Jahren hat die US-Börsen im Verlauf ausgebremst und zwischenzeitliche Aufschläge zunichtegemacht. Die als zinssensibel geltenden Technologiewerte der Nasdaq hinkten hinterher. Gebremst wurde der Halbleitersektor (-2,2%) neben dem Zinsanstieg auch von der US-Regierung. Diese beschränkte die Möglichkeiten Chinas zum Kauf hochentwickelter Halbleiter weiter. Nvidia sackten vor diesem Hintergrund um 4,7 Prozent ab. Gute Geschäftszahlen und Ausblicke wurden nicht immer mit steigenden Aktienkursen belohnt. Bank of America (+2,3%) und Bank of New York Mellon (+3,8%) hatten mehr verdient als erwartet, bei Goldman Sachs (-1,6%) schrumpfte der Gewinn jedoch überraschend deutlich. Johnson & Johnson (-0,9) erhöhte nach einem guten Quartal die Prognose. Lockheed Martin (+0,2%) hatte mit dem Quartalsgewinn die Erwartungen übertroffen, den Ausblick aber nur bekräftigt.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,21 +10,3 5,11 78,8 5 Jahre 4,87 +15,1 4,72 87,1 7 Jahre 4,88 +15,2 4,73 91,5 10 Jahre 4,84 +12,7 4,71 95,7 30 Jahre 4,94 +8,4 4,85 96,6

Der Absturz der Rentennotierungen hatte gleich mehrere Gründe: zum einen setzten Anleger auf eine Entspannung im Nahostkrieg. Zur Beruhigung trug bei, dass US-Präsident Joe Biden in den kommenden Tagen Israel und angrenzende Länder besuchen will. Israel deutete bereits an, möglicherweise auf eine Bodenoffensive im Gazastreifen zu verzichten. Händler sprachen von einer Flucht raus aus der vermeintlichen Sicherheit der Anleihen. Zum anderen trugen zur Schwäche am Rentenmarkt stark beachtete US-Einzelhandelsumsätze bei. Mit einem unerwartet deutlichen Anstieg im September deuteten die Umsätze auf eine ungebrochene Konsumfreude der US-Verbraucher hin. Auch die Industrieproduktion stieg im September stärker als erwartet. Beide Daten sprachen eindeutig nicht für Zinssenkungen und trieben somit die Marktzinsen nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:18 % YTD EUR/USD 1,0579 +0,0% 1,0576 1,0547 -1,2% EUR/JPY 158,35 -0,0% 158,41 157,83 +12,8% EUR/GBP 0,8683 +0,0% 0,8680 0,8664 -1,9% GBP/USD 1,2183 -0,0% 1,2185 1,2175 +0,7% USD/JPY 149,69 -0,1% 149,78 149,62 +14,2% USD/KRW 1.351,20 -0,2% 1.353,57 1.352,88 +7,1% USD/CNY 7,1771 -0,2% 7,1893 7,3150 +4,0% USD/CNH 7,3154 -0,1% 7,3258 7,3205 +5,6% USD/HKD 7,8239 -0,0% 7,8242 7,8209 +0,2% AUD/USD 0,6380 +0,2% 0,6367 0,6357 -6,4% NZD/USD 0,5907 +0,2% 0,5897 0,5898 -7,0% Bitcoin BTC/USD 28.704,13 +0,7% 28.503,62 28.283,88 +72,9%

Der Dollar folgte den Marktzinsen nicht nach oben; für den Dollarindex ging es um 0,04 Prozent ins Minus. Händler verwiesen auf die Hoffnung auf Entspannung im Nahen Osten, womit die vermeintliche Sicherheit des Greenbacks an Zulauf verliere.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,63 86,66 +2,3% +1,97 +13,9% Brent/ICE 91,69 89,9 +2,0% +1,79 +12,2%

Die Ölpreise tendierten im Plus (0,8%) - gestützt von den guten US-Daten. Am Markt herrschte die Befürchtung, dass der Krieg auf andere Länder der Region, darunter wichtige Ölexporteure wie Iran, übergreifen und in der Folge eine Angebotsverknappung entstehen könnte. Die neuen Signale aus Israel linderten diese Sorgen etwas, zudem bremsten Berichte über eine Lockerung der US-Sanktionen gegen Venezuela den Preisauftrieb. So könnte mehr Öl aus Venezuela auf den Markt kommen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.939,30 1.923,70 +0,8% +15,60 +6,3% Silber (Spot) 23,13 22,85 +1,2% +0,28 -3,5% Platin (Spot) 905,90 902,00 +0,4% +3,90 -15,2% Kupfer-Future 3,61 3,58 +0,9% +0,03 -5,2%

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

NAHOSTKRIEG

Die israelische Armee (IDF) hat die Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad für den folgenschweren Angriff auf ein Krankenhausgelände in Gaza verantwortlich gemacht. Zuvor hatte die im Gazastreifen herrschende Hamas Israel für den Angriff verantwortlich gemacht.

US-POLITIK

Der erzkonservative US-Republikaner Jim Jordan ist bei der Wahl eines neuen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses vorerst durchgefallen. Bei einer ersten Abstimmung in der Kongresskammer verfehlte der Verbündete von Ex-Präsident Donald Trump am Dienstag klar die erforderliche Mehrheit von 217 Stimmen. Neben den Demokraten stimmten auch 20 Republikaner gegen den 59-jährigen Hardliner, der sich um die Nachfolge des vor zwei Wochen abgesetzten Vorsitzenden Kevin McCarthy bewarb. Jordan könnte aber versuchen, sich in weiteren Wahlgängen durchzusetzen.

UNITED AIRLINES

hat den Gewinn im dritten Quartal unter anderem dank Rekord-Passagierzahlen auf internationalen Transatlantik- und Pazifikstrecken gesteigert. Die US-Fluggesellschaft warnte allerdings im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas vor einer Belastung des Ergebnisses im vierten Quartal. Bereinigt um Einmaleffekte verdiente das Unternehmen 3,65 Dollar pro Aktie, das war mehr, als die von Factset befragten Analysten mit 3,38 Dollar erwartet hatten. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 14,48 Milliarden Dollar und übertraf damit die ebenfalls die Analystenerwartung von 14,43 Milliarden Dollar. Mehr als die Hälfte der gesamten Passagiereinnahmen wurde mit Premiumprodukten erzielt.

BYD

rechnet für das dritte Quartal mit einer deutlichen Gewinnsteigerung. In einer Mitteilung für die Hongkonger Börse wird per Ende September ein Ergebnis nach Steuern zwischen 9,6 Milliarden und 11,6 Milliarden Yuan erwartet - nach 5,72 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum. Für die ersten drei Quartale des Jahres erwartet BYD eine Verdoppelung des Gewinns auf 20,50 bis 22,50 (Vorjahr: 9,31) Milliarden. An der Börse kommen die Nachrichten gut an: Die H-Aktie des Unternehmens kletterte am Mittwoch um 8,0 Prozent auf 260,00 Hongkong-Dollar, während in China die A-Aktie um 4,95 Prozent auf 249,79 Yuan zulegte.

