Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Weder positive Konjunkturdaten noch Quartalszahlen der Bawag konnten die Aktienindizes in die Gewinnzone hieven. Der ATX verlor 0,35 Prozent auf 3.147,33 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,36 Prozent auf 1.583,57 Punkte hinab. Neben überraschenden ZEW-Daten aus Deutschland war am Nachmittag auch der US-Einzelhandelsumsatz sowie die Industrieproduktion besser ausgefallen als gedacht. Dies könnte wieder Ängste vor einer strafferen Geldpolitik geschürt haben, hieß es von Marktbeobachtern. Darüber hinaus blieb der Nahostkonflikt weiterhin im Fokus. Allerdings wurde hier darauf verwiesen, dass vor dem Hintergrund der bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...