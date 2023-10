Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola, der US-E-LKW-Produzent aus den USA, ist deutlich unter Druck geraten. Am Dienstag verlor die Aktie zwar lediglich -1,6 % am Markt. Dennoch: In den zurückliegenden fünf Tagen ist es unter dem Strich um -11,3 % abwärts gegangen. Die Aktie ist teilweise sogar mit mehr als -5 % oder am 12. Oktober sogar mit über -8 % bestraft worden. Die Erholung scheint zunächst vorbei. Nun wird es in wenigen Tagen ernst ...

