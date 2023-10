Unterföhring (ots) -Der Auftakt geht an Joko & Klaas. Das Moderatoren-Duo siegt am Dienstagabend in "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen seinen Arbeitgeber und erspielt sich damit 15 Minuten Sendezeit am heutigen Abend zur besten Sendezeit auf ProSieben.Sieg für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Sieg für ProSieben in der Prime Time: Der Start der neuen Staffel begeistert mit sehr starken 15,5 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen."Joko & Klaas LIVE" - heute, um 20:15 Uhr"Joko & Klaas gegen ProSieben" und "Late Night Berlin" - dienstags, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 18.10.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5628518