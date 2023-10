Der DAX ist gestern trotz einer volatilen Sitzung kaum von der Stelle gekommen und konnte lediglich 0,1% zulegen. Rückblick: Für den deutschen Leitindex ging es auch am gestrigen Dienstag nur in sehr kleinen Schritten voran. Mit dem Opening bei 15.211 notierte das Aktienbarometer zunächst in der Verlustzone (Vortagsschluss bei 15.238), konnte sich ...

