Adidas hat zur Wochenmitte beeindruckende vorläufige Quartalszahlen vorgelegt und seine Jahresprognose angehoben. Zudem macht der Sportartikelhersteller Fortschritte beim Abverkauf der Yeezy-Altbestände. An der Börse kommt das gut an: Die Anleger reagieren am Mittwochmorgen positiv auf die Nachrichten, der Kurs der Adidas-Aktie steigt.Adidas hat im dritten Quartal laut vorläufigen Zahlen starke Resultate ...

