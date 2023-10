DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt im August

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im August gesunken. Verglichen mit dem Vormonat reduzierte er sich um 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt 4,7 Prozent niedriger. Der Rückgang des Auftragsbestands im Vormonatsvergleich kam insbesondere durch die negative Entwicklung der Auftragsbestände in der Automobilindustrie zustande.

IMK: Rezessionswahrscheinlichkeit bleibt in Deutschland weiterhin hoch

Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten eine Rezession durchläuft, bleibt trotz eines geringfügigen Rückgangs weiterhin hoch. Der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung zeigt für den Zeitraum Oktober bis Ende Dezember eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 73 Prozent an. Anfang September betrug sie für die folgenden drei Monate 74 Prozent. Der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator zeigt wie in den Vormonaten "rot", was eine akute Rezessionsgefahr markiert. Damit deutet sich für die deutsche Wirtschaft ein schwaches Schlussquartal an.

Chinas Wirtschaft wächst im dritten Quartal stärker als erwartet

Chinas Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das nationale Statistikamt mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Plus von 4,5 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vorquartal stieg das BIP um 1,3 Prozent. Im zweiten Quartal wuchs das BIP im Vorjahresvergleich um 6,3 Prozent und um 0,8 Prozent zum Vorquartal.

China und Serbien unterzeichnen Freihandelsabkommen

China und Serbien haben ein gemeinsames Freihandelsabkommen unterzeichnet. Das Vereinbarung mit dem zweitgrößten Handelspartner "öffnet neue Perspektiven für die Beziehungen unserer beiden Länder", erklärte Serbiens Präsident Aleksandar Vucic auf Instagram. Die Unterzeichnung erfolgte in Peking am Rande von Chinas internationalem Forum zu seiner Infrastrukturinitiative Neue Seidenstraße.

Hamas: Mindestens 200 Tote bei israelischem Angriff auf Krankenhaus-Komplex

Bei einem israelischen Angriff auf einen Krankenhaus-Komplex in Gaza sind nach Angaben der Hamas mindestens 200 Menschen getötet worden. Wie das Gesundheitsministerium der im Gazastreifen herrschenden radikalen Palästinenserorganisation am Dienstag mitteilte, wurde das Gelände des Krankenhauses Ahli Arab in der Innenstadt von Gaza getroffen. "Zwischen 200 und 300" Menschen seien bei dem Angriff getötet worden. Zuvor hatte das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) mitgeteilt, dass bei einem israelischen Luftangriff eine von ihr geführte Schule getroffen worden sei, in der tausende Menschen Zuflucht gesucht hätten.

IDF: Islamischer Dschihad für Angriff auf Gaza-Krankenhaus verantwortlich

Die israelische Armee (IDF) hat die Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad für den folgenschweren Angriff auf ein Krankenhausgelände in Gaza verantwortlich gemacht. "Nach den Informationen der Geheimdienste, die auf mehreren uns vorliegenden Quellen basieren, ist der Islamische Dschihad für einen fehlgeschlagenen Raketenangriff verantwortlich, der das Krankenhaus getroffen hat", hieß es in einer Mitteilung der IDF. Zuvor hatte die im Gazastreifen herrschende Hamas Israel für den Angriff verantwortlich gemacht.

Jordanien sagt Gipfeltreffen in Amman mit Biden ab

Nach dem folgenschweren Beschuss eines Krankenhauses in Gaza hat Jordanien ein für Mittwoch geplantes Vierer-Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden in Amman abgesagt. Ein solches Treffen werde stattfinden, "wenn die Entscheidung getroffen wurde, diesen Krieg zu beenden und den Massakern ein Ende zu setzen", erklärte der jordanische Außenminister Ayman Safadi in Amman. An dem Treffen sollten ursprünglich Biden, der jordanische König Abdullah II., der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi sowie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas teilnehmen, um über die humanitäre Notlage der Zivilisten im Gazastreifen zu sprechen.

Biden will Kongress um 100 Milliarden Dollar für Israel, Ukraine und Grenze bitten

US-Präsident Joe Biden will den Kongress um 100 Milliarden Dollar für Israel, die Ukraine, Taiwan und die Sicherung der US-Grenze bitten. Einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigten informierte Kreise am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Ein solches Paket im Umfang von umgerechnet rund 95 Milliarden Euro wäre gewissermaßen ein Kompromiss zwischen Bidens Demokraten und den oppositionellen Republikanern.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Verbraucherpreise Sep +0,5% gg Vm; +6,7% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Sep PROG: +0,4% gg Vm; +6,6% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Sep +0,5% gg Vm; +6,1% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Sep PROG: +0,6% gg Vm; +6,1% gg Vj

