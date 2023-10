Berlin (ots) -Ein großer Militärverband fährt am 20. Oktober 2023 von Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg. Rund 120 Fahrzeuge des Logistikbataillons 172 aus dem brandenburgischen Beelitz fahren an diesem Tag von einer Übung gemeinsam zurück zu ihrem Heimatstandort.Der Abfahrtsort des Konvois ist die Greifen-Kaserne in der Stadt Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern. Zielort der zeitlich leicht versetzt startenden und fahrenden Marschgruppen ist die Hans-Joachim-von-Zieten-Kaserne, die in der Stadt Beelitz im Land Brandenburg liegt.Die Militärlaster, Tieflader und Kranfahrzeuge werden von Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten gefahren. Die Fahrstrecke führt überwiegend über Bundesautobahnen und Bundesstraßen.Verkehrsteilnehmende werden aufgrund des stärkeren militärischen Verkehrsaufkommens auf den Hauptverbindungsstraßen zwischen der Greifen-Kaserne im Landkreis Vorpommern-Greifswald und der Hans-Joachim-von-Zieten-Kaserne in Beelitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.Gleichzeitig sollten möglichst große Abstände zu den Fahrzeuggruppen eingehalten werden. Zudem sollte aus Sicherheitsgründen nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge gefahren werden.Einsatzbereite Streitkräfte sind die Voraussetzung für eine glaubwürdige Abschreckung und wirksame Verteidigung. Militärische Übungen sind notwendig und dienen der Truppe zur Ausbildung der Soldaten und dem Erhalt der Einsatzbereitschaft. Nur so können wir die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes sicherstellen. Das gilt für die Bundeswehr, aber eben auch für unsere Partner aus NATO und EU, die in Deutschland mit uns, aber auch alleine üben. Insgesamt bedeutet dies für die Landes- und Bündnisverteidigung, dass mehr Militär im öffentlichen Raum sichtbar ist.Pressekontakt:Logistikkommando der BundeswehrPressestelleZeppelinstraße 1899096 ErfurtTelefon: +49 (0) 33204 485 3098E-Mail: pressestellelogkdobw@bundeswehr.orgInternet https://www.bundeswehr.deTerritoriales Führungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumKurt-Schumacher-Damm 4113405 BerlinTelefon: +49 (0) 30 4981-4555E-Mail: TFKPresse@bundeswehr.orgInternet https://www.bundeswehr.deOriginal-Content von: Territoriales Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170621/5628543