Berlin - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat zurückhaltend auf die Forderung der FDP-Fraktion reagiert, den Elterngeldanspruch für alle Familien zu kürzen. Unter der Vorgabe, beim Elterngeld zu sparen, müsse es um den sozial gerechtesten Weg gehen, sagte Dröge am Mittwoch den Sendern RTL und ntv.



"Dann halte ich es für richtig, sich die Menschen mit den höchsten Einkommen anzuschauen, weil sie die besten Möglichkeiten haben, das dann im Alltag auch abzufedern." Dem entspreche der Vorschlag von Familienministerin Lisa Paus (Grüne). Die Vorschläge der FDP werde man intern in der Koalition besprechen, nicht in der Öffentlichkeit, fügte die Grünen-Fraktionsvorsitzende hinzu.

