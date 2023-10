Münster/Nürnberg (ots) -Ob klassische Hörsystemkunden oder Baby Boomer, ob einfache Handhabung und Komfort oder neueste Vernetzung und exzellentes Design - auf der weltgrößten Hörgeräte-Messe beim EUHA-Kongress präsentiert ReSound ein attraktives Portfolio für verschiedenste Hörakustik-Kunden und zündet dabei ein wahres Feuerwerk an wegweisenden Neuheiten. Star des Auftritts ist ReSound NexiaTM, das bislang kleinste und komfortabelste Akku-RIC-System von ReSound. Es verhilft zu bestem Hören in lauter Umgebung(1) und exzellenten Klangerlebnissen; und es ist bereit für die Zukunft der Konnektivität auf Basis von Bluetooth® Low Energy Audio. Dank AuracastTM ist ReSound Nexia ebenso für neue Möglichkeiten von Streaming und Kommunikation an öffentlichen Orten wie Kino, Bahnhof oder Restaurant gerüstet. Weitere Messe-Highlights sind die Hörsystemfamilie ReSound Quattro NEO, die High-End-Hören zum Budgetpreis ermöglicht, sowie der neue, Auracast-fähige TV-Streamer+."Es freut uns sehr, unseren Hörakustik-Partnern gleich eine Reihe toller Neuheiten vorstellen zu können, allen voran unser ReSound Nexia microRIC", so Hans-Christian Drechsler, Leiter Produktmarketing der GN Hearing GmbH. "Dieses formschöne Akku-System ist noch kleiner, noch smarter sowie ausgezeichnet vernetzt, leicht zu bedienen und überaus komfortabel. Es sichert ein außergewöhnliches Sprachverstehen im Störgeräusch(2). Man kann Umgebungsgeräusche hervorragend wahrnehmen(3) und Sprache aus allen Richtungen erfassen. Ermöglicht wird das durch eine neuartige Verbindung aus binauralem 4-Mikrofon-Beamformer und omnidirektionalem Hören."ReSound Nexia: Eine neue Ära der Hörsystem-VernetzungDas smarte System, das sich insbesondere für die neue, jüngere Kundengruppe empfiehlt, ist in vier Leistungsklassen sowie in acht Gehäusefarben erhältlich, ab November auch in zwei Batterie-RIC-Bauformen. Menschen mit leichtem bis schwerem Hörverlust verhilft ReSound Nexia in jeder Situation automatisch zu bestmöglichem Hören; sie können somit sicherer und selbstbewusster mit anderen in Kontakt treten. Der Akku des microRIC Systems ist äußerst leistungsfähig; je nach Nutzungsverhalten reicht eine Ladung bis zu 30 Stunden. Anrufe können bequem mit zweifachem Tippen ans Ohr angenommen werden. Nicht zuletzt verfügt ReSound Nexia microRIC über einen Funk-CROS-Sender. Es eignet sich somit auch zur Versorgung von Menschen mit einseitiger Taubheit."Zudem ist ReSound Nexia bereit für eine neue Ära vernetzter Kommunikation", so Hans-Christian Drechsler. "Es verwendet Bluetooth® LE Audio & Auracast. Der Sound aus kompatiblen Smartphones und Smart-TVs kann hier mit höherer Klangqualität bei deutlich geringerem Stromverbrauch empfangen werden. Auch das gleichzeitige Streaming mehrerer Audiokanäle und Hands-Free-Anrufe werden mit dem neuen Bluetooth® Standard möglich sein. Und mit AuracastTMBroadcast Audio wird man Ansagen in Bahnhof oder Flughafen, den Kinosound und vieles mehr direkt empfangen können. Einen Vorgeschmack auf diese neue, grenzenlose Konnektivität bieten wir den Kongressbesuchern bei einer Live-Demo."High-End-Hören zum Budgetpreis und neuer TV-Streamer+Weiteres Messe-Thema ist ReSound Quattro NEO, ein Produkt, das die Mittelklasse neu definiert: Die Hörsystemtfamilie, die Lösungen in acht Bauformen sowie in drei Leistungsklassen umfasst, verschafft den Nutzern High-End-Hören zum Budgetpreis. Sie profitieren von höchstem audiologischem Komfort, smarter Konnektivität und vielen individuellen Anpassoptionen für leichte bis starke Hörverluste. ReSound Quattro NEO verfügt über High-End-Direktionalitätsautomatiken, eine Situationsoptimierung sowie zahlreiche Funktionen für verbessertes Sprachverstehen und Störgeräuschreduzierung. Optional ist das System auch mit erprobter Akku-Technologie mit durchschnittlich 24 Stunden Laufzeit erhältlich. Hörakustikern ermöglicht das System bereits ab dem Basis-Segment effiziente Anpassungen mit hoher Spontanakzeptanz.Nicht zuletzt präsentiert ReSound den neuen TV-Streamer+, mit dem sich bis zu 50 kompatible Hörsysteme koppeln lassen. Dank Bluetooth LE Audio werden klarste Streaming-Signale direkt und in der individuell gewünschten Lautstärke übertragen. Die Kopplung des kleinen, formschönen und Auracast-fähigen Zubehörs ist einfach. Über die Auracast-Funktion können auch kompatible Hörsysteme, Kopfhörer oder Hörimplantat-Systeme anderer Hersteller angebunden werden. - Auch der TV-Streamer+ steht für ein neues Level smarter Konnektivität, das ab sofort in Kombination mit ReSound Nexia erlebt werden kann. In diesem Zusammenhang weist die GN Hearing darauf hin, dass Hörsystem ReSound OMNIA im Laufe des nächsten Jahres ein Firmware-Update erhalten wird; die Hörsysteme verfügen danach ebenfalls über die Auracast-Funktionalität und können somit gleichfalls mit dem TV-Streamer+ gekoppelt werden.Ganzheitliches Portfolio und Service-Offensive - optimale Unterstützung des Fachhandels"Mit dem diesjährigen Auftritt beim EUHA-Kongress behaupten wir erneut unser Selbstverständnis als Innovationstreiber der Branche", so Christian Lücke, Geschäftsführer DACH der GN Hearing GmbH. "Mit ReSound Nexia und ReSound Quattro NEO sowie mit den bewährten Produktfamilien ReSound OMNIA und ReSound Key bieten wir unseren Hörakustik-Partnern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein ganzheitliches Portfolio, das neue Maßstäbe in Audiologie und Design, in Usability und smarter Vernetzung setzt und attraktive Lösungen für klassische sowie für nachrückende Kundengruppen bietet. Darüber hinaus informieren wir über digitale Services, über Marketing-Unterstützung und andere Dienste, die wir im Rahmen unserer Service-Offensive kontinuierlich weiterentwickeln, um den Fachhandel bestmöglich zu unterstützen."Auf der Industrieausstellung zum 67. Internationalen Kongress der Europäischen Union der Hörakustiker (EUHA) vom 18. bis zum 20. Oktober in Nürnberg finden Sie ReSound am Messestand der GN Hearing GmbH in Halle 3.A (Stand 326). (030) 65 01 77 60Fax (030) 65 01 77 63Anemonenstraße 4712559 BerlinHomepage: www.martin-schaarschmidt.deBlog: www.die-hörgräte.detwitter.com/schaarschmidtsOriginal-Content von: GN Hearing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112804/5628589