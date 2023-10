Johnson & Johnson & Wachstum

Werbung







Kurz vor Handelsbeginn an der New Yorker Wallstreet veröffentlicht das US-amerikanische Pharmazieunternehmen seinen dritten Quartalsbericht für dieses Jahr.



Pünktlich zur deutschen Mittagszeit veröffentlichte das in New Jersey heimische Unternehmen seine Zahlen für das dritte Quartal. Dem Pharmagiganten gelang es scheinbar, die Erwartungen der Wallstreet zu übertreffen. Der Arzneimittelhersteller meldete ein starkes 3. Quartal sowie ein Umsatzplus von 6,8 %. Insgesamt konnte man Umsätze in Höhe von 21,35 Milliarden US-Dollar generieren. Durch das Umsatzplus passte der Konzern seine Erwartungen für das Geschäftsjahr an. Johnson & Johnson geht nun davon aus, insgesamt einen Umsatz zwischen 83,6 und 84 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaften zu können.



Der Pharmariese hebt ebenfalls seine bereinigten Gewinne pro Aktie auf eine Spanne zwischen 10,07 bis 10,13 US-Dollar, von davor 10,00 bis 10,10 US-Dollar. Zuletzt wurde auch der erwartete Gewinn für das laufende Geschäftsjahr angehoben, von 21,04 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 21,35 Milliarden US-Dollar.



Das Umsatzwachstum geht unter anderem auf die Erlöse aus der Therapie gegen das multiple Myelom Darzalex, die Therapie gegen Morbus Crohn Stelara und die Krebszelltherapie Carvykti zurück. Die Umsätze mit dem Impfstoff gegen das Corona Virus hingegen schmälern das Wachstum.









