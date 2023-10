Sliema, Malta (ots) -888, eines der weltweit führenden Wett- und Glücksspielunternehmen mit international renommierten Marken wie Mr Green (https://www.mrgreen.de/), gab die Ernennung von Per Widerström zum Geschäftsführer ("CEO") bekannt. Seit dem 16. Oktober 2023 hat Per Widerström seine neue Position als CEO angetreten.Als Teil seiner neuen Aufgabe wird Per für die Marken Mr Green und 888 in Deutschland zuständig sein, wo Kunden bereits jetzt das beste Kundenerlebnis und erstklassige Unterhaltung mit den regulierten Produkten von 888 und Mr Green genießen können. Deutschland ist ein sehr interessanter Markt mit wachsender Nachfrage und steigender Beliebtheit für die Marken und Produkte der Gruppe.Per hat mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Online-Glücksspielindustrie und war zuletzt von 2014 bis 2022 CEO der Fortuna Entertainment Group, einem marktführenden Wett- und Glücksspielunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Davor hatte Per ab 2006 mehrere leitende Positionen in führenden Online-Glücksspielunternehmen inne.Mit dieser Ernennung wird Lord Mendelsohn wieder die Rolle des Non-Executive Chair der Gruppe übernehmen und einen reibungslosen Übergang aller Agenden sicherstellen.888 freut sich auch darüber, die Ernennung von Sean Wilkins zum neuen Chief Financial Officer ("CFO") der Gruppe bekannt zu geben. Sowohl bei börsennotierten als auch bei privaten Unternehmen hat er insgesamt 17 Jahre Erfahrung als CFO gesammelt, wobei er stets für signifikante Wertsteigerungen dieser Firmen sorgen konnte. Zuletzt war Sean Wilkins Group CFO von Superbet, einem führenden Wett- und Glücksspielunternehmen mit Hauptaktivitäten in Rumänien, Polen, Serbien und Belgien.Lord Mendelsohn, Executive Chair von 888, kommentierte:"Wir sind sehr erfreut, Per nach einem umfangreichen und gründlichen Suchprozess ernennen zu können. Der Vorstand war einstimmig der Meinung, dass Per der eindeutige Top-Kandidat ist, um den Wert unserer Marken weiter zu steigern.Per hat umfangreiche Erfahrungen in öffentlichen und privaten Unternehmen und eine lange Erfolgsgeschichte in der Umsetzung von Wertsteigerungsplänen. Neben seiner energetischen und inspirierenden Führungsweise bringt Per fast zwei Jahrzehnte hochrelevanter Branchenexpertise mit. Er hat eine starke Erfolgsgeschichte im Wachstum und in der Umsetzung von Transformationsprogrammen bei führenden Online-Glücksspielunternehmen. Der Vorstand ist sehr erfreut, jemanden mit den erforderlichen Fähigkeiten für unser Ziel zu ernennen, ein stärkerer internationaler Multi-Marken-Betreiber zu werden, indem wir unsere Technologie- und Datenfähigkeiten nutzen, um ein beschleunigtes Wachstum voranzutreiben.Per versteht nicht nur das Potential des Unternehmens, sondern der Vorstand schätzt auch seine starke Erfolgsbilanz und seinen ausgezeichneten Ruf in Bezug auf Governance und Compliance.Der Vorstand ist überzeugt, dass die Gruppe neben Per Widerström ein hervorragendes Führungsteam aufbauen konnte, das die klaren strategischen Pläne und Prioritäten der Gruppe umsetzen kann."Per Widerström, CEO von 888, kommentierte:"Es ist mir eine große Freude und Ehre, der neue CEO der Gruppe zu sein. Nach der Fusion von 888 mit William Hill verfügt die Gruppe über ein erstklassiges Portfolio an Wett- und Glücksspielmarken, eine ausgezeichnete Technologieplattform und ein außergewöhnliches Team. Diese Attribute positionieren sie hervorragend, um eine klare globale Branchenführung zu erlangen.Es ist unglaublich aufregend, in einem so entscheidenden Moment in der langfristigen Entwicklung der Gruppe beizutreten. 888 hat eine klare und attraktive Chance vor sich und ich freue mich sehr darauf, anzufangen und mit dem restlichen Team zusammenzuarbeiten, um auf den bereits erzielten Fortschritten aufzubauen und das volle und sehr spannende Potential der Gruppe zu realisieren."Über Mr Green Deutschland:Mr Green ist eine Marke von 888 Germany Limited, einem offiziell lizenzierten Betreiber für Online Slots in Deutschland (https://www.mrgreen.de/) im Besitz der 888 Holdings plc.Teilnahme ab 18 | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter www.buwei.de | Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst | AGB & Bonusbedingungen geltenErlaubtes Glücksspielangebot gemäß Whitelist, § 9 Abs. 8 GlüStV 2021 unter der Aufsicht der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Behördlich zugelassener Anbieter virtueller Automatenspiele.Über 888 Holdings Plc:888 Holdings plc (und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "888" oder die "Gruppe") ist eines der weltweit führenden Wett- und Glücksspielunternehmen. Die Gruppe besitzt und betreibt international bekannte Marken wie William Hill, 888 und Mr Green. Darüber hinaus betreibt die Gruppe die Marken SI Sportsbook und SI Casino in den USA in Partnerschaft mit der Authentic Brands Group.Die in Gibraltar gegründete Gruppe, deren Hauptsitz sich in London befindet und die an der Börse notiert ist, hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und beschäftigt weltweit über 11 000 Mitarbeiter.Das Ziel der Gruppe ist es, in der Welt des Glücksspiels führend zu sein, indem sie die besten Wett- und Spielerlebnisse schafft und den Menschen unvergleichliche Momente der Spannung in ihren Alltag bringt. Weitere Informationen finden Sie unter: http://corporate.888.com/