Hamburg (ots) -Wer kennt es nicht: Man sitzt in einem wichtigen Meeting und möchte sich eine Tasse Kaffee gönnen, hat aber keine Möglichkeit, die Konferenz zu verlassen, ohne dabei den aktiven Austausch zu stören. Hier kommt Filterkaffee ins Spiel. Er ermöglicht es, im Meetingraum zu bleiben und dennoch einen frisch gebrühten Kaffee zu genießen. Genau für diesen Zweck hat Tchibo Coffee Service Coffea Filbii entwickelt. Die Filterkaffeemaschine vereint nicht nur edles Design mit smarter Technik, sondern sorgt auch jederzeit für kleine Genussmomente.Coffea Filbii von Tchibo Coffee Service ist die innovative Kaffeelösung für Filterkaffeeliebhaber - und für solche, die es werden wollen. Mit ihrem edlen Design und ihrer intelligenten Technik setzt die ECBC-zertifizierte, professionelle Filterkaffeemaschine neue Maßstäbe. Sie ist damit deal geeignet für die moderne Kaffeeversorgung von Mitarbeitenden und Gästen.Die vom European Coffee Brewing Center (ECBC) zertifizierte Technik sichert, dass der Kaffee bei einer idealen Temperatur von 92 bis 96 Grad Celsius gebrüht und dabei das Kaffeepulver gleichmäßig mit Wasser benetzt wird. Das Ergebnis ist eine Aromaentwicklung, die höchsten Kaffeegenuss verspricht. Egal ob im Büro, im Konferenzraum oder im Hotel - mit ihrer kompakten Größe von rund 50 Zentimeter Höhe passt Coffea Filbii perfekt in jede Umgebung.Hochwertige Technik, edles DesignDie Zubereitung erfolgt innerhalb weniger Minuten. Ein digitales Display mit intuitiver Bedienoberfläche gibt Orientierung, zeigt die Restbrühzeit an und signalisiert das Brühende. Gleichzeitig erleichtern intelligente Assistenzsysteme wie ein Tropf-Stopp oder ein transparenter Wassertank mit Füllstandanzeige die Bedienung im Alltag. Für eine einfache Befüllung ist der Wassertank zudem frontal herausnehmbar. Die benötigte Wassermenge wird automatisch dosiert, da der Kannendetektor erkennt, ob eine Ein-Liter- oder Zwei-Liter-Kanne verwendet wird.Die Coffea-Filbii-Filterkaffeemaschine wurde mit dem renommierten German Design Award ausgezeichnet. Ihr exzellentes Design strahlt Energie und Lebendigkeit aus und überzeugt auf ganzer Linie. Damit ist Coffea Filbii eine innovative Kaffeelösung für Business-Kunden und ein edles Design-Highlight. Mit ihrem eleganten Aussehen fügt sie sich perfekt in jede Umgebung ein und sorgt dabei stets für höchsten Kaffeegenuss.https://tchibo-coffeeservice.de/kaffeesysteme/coffea-filbii-filterkaffeemaschine/Über Tchibo Coffee ServiceDie Tchibo Coffee Service GmbH, Hamburg, ist mit ihrem Leistungsumfang für Hotellerie, Gastronomie, Büros, Bäckereien, Tankstellen, Vending sowie Arbeitsplatz- und Gemeinschaftsverpflegung und der Leidenschaft für Kaffee, durchdachte und erprobte Systemlösungen sowie einem klaren Service-Fokus eines der großen Kaffee-Foodservice-Unternehmen in Europa. Für alle Einsatzgebiete stehen leistungsstarke Komplettlösungen zur Verfügung, das umfangreiche Maschinen-Portfolio und die ganzheitlich konzipierten Dienstleistungspakete decken die Bedarfswünsche im Außer-Haus-Markt vollständig ab. Das Unternehmen wird von den Geschäftsführern Friedrich Kroos, Peter Rikowski und Nicholas Snow geführt.Pressekontakt:Nicola Vikas, Tchibo Coffee ServiceTel.: +49 40 18229 1227E-Mail: Nicola.Vikas@tchibo-coffeeservice.de