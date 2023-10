Vergangene Woche gelang der Siemens-Energy-Aktie temporär ein kleines Comeback. Anleger feierten am Donnerstag den Verkauf des Geschäfts mit Hochspannungskomponenten an den Finanzinvestor Triton, das frisches Geld in die Kassen spülen soll. Angesichts des Kursverlusts der Siemens-Energy-Aktie von rund 45% seit dem Börsengang vor drei Jahren war der Kursgewinn jedoch nur ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...