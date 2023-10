Berlin (ots) -"Die Planungsbeschleunigung ist ein guter erster Schritt zur Standortsicherung. Wir sind darauf angewiesen, unsere Güter täglich auf der Straße zu transportieren - das muss funktionieren, jederzeit, an jedem Ort und darf nicht am Zustand unserer Straßen scheitern", kommentiert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), die für morgen geplanten Beschlüsse des Bundestages zur Infrastruktur."Wir begrüßen ausdrücklich die Änderungen im Bundesfernstraßengesetz. Planungsbeschleunigung ist das, was Deutschland dringend braucht. Der Groß- und Außenhandel ist auf eine starke und funktionierende Infrastruktur angewiesen, schnellerer Ausbau und Sanierung unserer maroden Straßen macht uns Hoffnung.", so der Präsident weiter."Enttäuschend ist die Maut-Erhöhung. Trotz massiver Proteste und berechtigter Kritik aus Reihen von Verbänden und Unternehmen sind keine Änderungen beim "Dritten Gesetz zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften" zu erwarten. Die Erhöhung der Maut wird zu Preiserhöhungen führen, die an die Verbraucher weitergegeben werden. Das wird uns alle teuer zu stehen kommen.""Anstatt Bürokratie abzubauen und die Unternehmen in schwierigen Zeiten zu entlasten, erlässt die Ampel-Regierung wieder einmal zusätzliche Vorschriften. Die Maut bedeutet eine Wettbewerbsverzerrung für unsere deutschen Unternehmen und schwächt so den Standort", schließt der Großhandelspräsident.Die zweite und dritte Lesung zur LKW-Maut erfolgt nach derzeitigem Stand morgen Abend gegen 21.30 Uhr.Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter Presse- und ÖffenltichkeitsarbeitTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deOriginal-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6564/5628707