Ratingen (ots) -Mitarbeitende in Geschäften, Praxen und anderen Gewerberäumen erhalten mit der neuen Überfalltaste des Sicherheitsanbieters Verisure (https://www.verisure.de/) noch schneller professionelle Hilfe, wenn sie beispielsweise von einer aggressiven Kundin oder einem Räuber bedroht werden. Mit einem leichten Druck auf die Überfalltaste können sie unauffällig einen stillen Alarm auslösen. Die Fachkräfte in der angeschlossenen Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) von Verisure reagieren dann umgehend und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, indem sie zum Beispiel die Polizei herbeirufen.Die Überfalltaste ist in das Alarmsystem von Verisure integriertDie kabellose Überfalltaste hat einen Durchmesser von weniger als 7 Zentimetern und wird von den Verisure Sicherheitsexperten mit wenigen Handgriffen am Ladentisch, an der Empfangstheke oder unter einem Schreibtisch angebracht. Bei einer Bedrohung kann der oder die Mitarbeitende unbemerkt einen stillen Alarm auslösen, indem er oder sie den Knopf ein bis zwei Sekunden lang leicht drückt.Die Überfalltaste ist in das umfassende Sicherheitssystem von Verisure integriert und daher auch mit der NSL in Ratingen verbunden, die rund um die Uhr mit VdS-zertifizierten Fachkräften besetzt ist. Diese haben Zugriff auf die Kameras, die in dem Geschäft installiert sind, sobald beispielsweise bei einem Einbruch, bei Feuer oder durch das Drücken der Überfalltaste ein Alarm ausgelöst wird. Sie sehen dann nicht nur die Bilder in Echtzeit, sondern auch, was sich 20 Sekunden vor dem Alarm ereignet hat.Profis der Notruf- und Serviceleitstelle von Verisure prüfen und helfenDie Fachkräfte in der NSL von Verisure sind darin geschult, anhand der Bilder zu erkennen, wie sie einer Person, die einen stillen Alarm ausgelöst hat, am besten helfen. Sie rufen umgehend die Polizei, wenn die Gefahr besteht, dass sie die bedrohte Person durch ihr direktes Eingreifen zusätzlich gefährden. Andernfalls haben sie die Möglichkeit, über eine Sprechanlage einzugreifen. Aggressive Kunden erfahren dann, dass sie beobachtet werden und gegebenenfalls auch die Polizei gerufen wird, was in der Regel abschreckend wirkt."Fast täglich helfen die Profis in unserer Notruf- und Serviceleitstelle Menschen, die mit der Überfalltaste einen stillen Alarm ausgelöst haben", sagtAlvaro Grande, Geschäftsführer bei Verisure. "Dass vor Ort das Drücken der Taste nicht bemerkt wird, ist in den meisten Fällen sehr wichtig. Daher haben wir unsere Überfalltaste optimiert, so dass sie noch leichter an geeigneten Stellen montiert werden kann und ein leichtes Drücken ausreicht, um den Alarm auszulösen."Mehr als 300 Mal ging in den vergangenen 12 Monaten in der Versiure NSL in Ratingen ein stiller Alarm ein, weil jemand in einem Geschäft, einer Praxis oder einem Büro Hilfe benötigte. Mehr als 100 Mal lösten Mitarbeitende den Alarm aus, weil sie an ihrem Arbeitsplatz von einer aggressiven Person bedroht wurden. In weiteren 40 Fällen war die Person sogar gewalttätig. Außerdem halfen die Profis in der NSL von Verisure 70 Menschen, die die Überfalltaste wegen eines Raubüberfalls nutzten.Über Verisure:Verisure ist der führende europäische Anbieter professionell überwachter Sicherheitssysteme (https://www.youtube.com/watch?v=D00mAfLHUP4) mit eigener, VdS-zertifizierter 24/7-Alarmzentrale. Im Jahr 2020 wurde auch Arlo Europe Teil von Verisure. Ursprünglich aus Securitas AB hervorgegangen, sind die Sicherheitsexperten angetreten, um Familien und Kleinunternehmen mit ihrer Kombination aus moderner Technik und qualifizierten Fachkräften top Sicherheit zu einem bezahlbaren Preis zu bieten. Sie schützen bereits mehr als 5 Millionen Kunden in 17 Ländern Europas und Lateinamerikas. Verisure kümmert sich Tag und Nacht um seine treuen, zufriedenen Kunden, was weltweit zu den stärksten Wachstumsraten und besten Bindungsquoten bei verbrauchernahen Dienstleistungen führt. Das außergewöhnliche Serviceniveau und starke Wertversprechen des Sicherheitsanbieters an seine Kunden, diese bei Einbruch, Brand und medizinischen Notfällen zuhause, im Geschäft sowie unterwegs zu schützen, die Situation direkt zu prüfen und bei Bedarf sofort zu handeln, überzeugen. Bei einem Notfall ruft Verisure nicht nur die Polizei, Rettungskräfte und den Wachdienst. Noch bevor diese eintreffen, werden Eindringlinge direkt mit der einzigartigen ZeroVision® Sichtbarriere (https://www.youtube.com/watch?v=F14nQhMg5Fs) vertrieben. Verisure zeichnet sich aus durch sein Kategorie-bildendes Marketing, die hervorragenden Vertriebsleistungen, innovativen Produkte und Dienstleistungen sowie eine ausgeprägte Kundenorientierung.Weitere Informationen: www.verisure.de