FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.10.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 105 (130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP CUTS IAG PRICE TARGET TO 175 (195) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS WIZZ AIR TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1400 (3100) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INTERCONTI HOTELS TARGET TO 5800 (5390)P - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2170 (2300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ENQUEST PRICE TARGET TO 30 (27) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TULLOW OIL PRICE TARGET TO 60 (55) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3000 (3100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS OSB GROUP PRICE TARGET TO 675 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 720 (1010) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6170 (6200) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/RBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5100 (4800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - STIFEL CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 590 (680) PENCE - 'HOLD'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken