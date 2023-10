Pressemitteilung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:

NZWL treibt Zukunftsgeschäft konsequent voran: neue Produktionskapazitäten in Deutschland und der Slowakei ab Ende 2023 verfügbar Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, baut ihre Produktion in Europa aus. Sowohl in Leipzig (bisher rund 17.000 qm) als auch in Sucany (bisher rund 6.000 qm) wird die Produktionsfläche jeweils um rund 2.500 qm erweitert, um dem eigenen fortschreitenden Transformationsprozess hin zur Gesamtkompetenz für Elektro-, Hybrid-, Alternativ- und Verbrennungsantriebe Rechnung zu tragen. Dadurch erhöhen sich in Europa die verfügbaren Produktionskapazitäten ab Ende 2023 um insgesamt 20 %.

In Leipzig dient die dringend benötigte Erweiterung zum einen dazu, den Serienhochlauf ...

