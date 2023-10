Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL) baut ihre Produktion in Europa aus. Aktuell läuft das Umtauschangebot aus vorherigen Anleihen in NZWL 2023/28. Sowohl in Leipzig (bisher rund 17.000 qm) als auch in Sucany (bisher rund 6.000 qm) werde die Produktionsfläche jeweils um rund 2.500 qm erweitert, um dem eigenen fortschreitenden Transformationsprozess hin zur Gesamtkompetenz für Elektro-, Hybrid-, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...