Unterföhring (ots) -Wer bereut seine Vergangenheit? In der zweiten Staffel der erfolgreichen ProSieben-Reality-Show "Das große Promi-Büßen" schickt Beichtmutter Olivia Jones wieder prominente Sünderinnen und Sünder zum Büßen. Zwölf Promis stellen sich ab Donnerstag, 9. November, auf ProSieben zur besten Sendezeit ihren öffentlich begangenen Missetaten."Ich glaube, ich habe seit sehr jungen Jahren für ziemlich vieles zu büßen", gesteht Emmy Russ. Der Reality-Star zeigt sich vor dem Einzug in das spartanisch eingerichtete PromiBüßen-Camp aber trotzig: "Ob ich büßen will, ist eine andere Sache, ich bereue in meinem Inneren wenige Sachen."Yvonne Woelke: "Ich bin beim PromiBüßen dabei, weil ich eine Ehe zerstört haben soll - damit, dass ich das gemacht haben soll, bin ich aber nicht ganz einverstanden."Ihre zehn künftigen Mitbewohner:innen bringen ebenfalls reichlich Arbeit für Deutschlands bekannteste Drag Queen und eine Menge Redestoff für die "Runde der Schande" mit:Danni Büchner, Steff Jerkel, Patrick Romer, Mike Cees, Lisha Savage, Jürgen Trovato, Eric Sindermann, Christin Okpara, Leon Machére und Gloria Glumac wollen ihre unvergessenen Fehltritte vor den TV-Zuschauer:innen aufarbeiten.Engel links, Teufel rechts - wer zeigt wahre Reue und wer hält Olivia Jones' Worten uneinsichtig stand?PromiBüßen vorab sehen: Für alle "Das große Promi-Büßen"-Fans, die nicht auf die nächste "Runde der Schande" warten wollen, gibt es jede Folge PromiBüßen jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung als Preview bei Joyn PLUS+. Folge 1 ist bereits ab 2. November 2023 verfügbar.Hashtag zur Show: PromiBüßen"Das große Promi-Büßen" - ab Donnerstag, 9. November 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn & bereits ab 2. November 2023 als exklusive Preview bei Joyn PLUS+ProSieben - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Carina Castrovillari, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108 / - 1169email: carina.castrovillari@seven.one / petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5628774