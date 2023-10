© Foto: Pradeep Gaur - picture alliance / ZUMAPRESS.com |



Der chinesische E-Auto-Konzern BYD hat deutlich bessere Zahlen als am Markt erwartet bekannt gegeben. Das ist sein Erfolgsgeheimnis.Die Aktien der BYD stiegen im Handel in Hongkong so stark wie seit mehr als neun Monaten nicht mehr, nachdem Chinas größter Elektroautohersteller einen vorläufigen Rekordgewinn für das dritte Quartal bekannt gegeben hatte. Der Nettogewinn im dritten Quartal wird bis zu 11,5 Milliarden Yuan (1,47 Milliarden Euro) betragen, verglichen mit 5,7 Milliarden Yuan im Vorjahr, so der Autohersteller in einer Börsenmitteilung am späten Dienstag. Der Gewinn in den neun Monaten, die am 30. September endeten, könnte zwischen 20,5 Milliarden Yuan und 22,5 Milliarden Yuan …