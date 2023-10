Es hatte sich bereits in den vergangenen Wochen angekündigt, nun ist es geglückt: Die Aktie des italienischen Energiekonzerns ENI ist auf ein neues Jahreshoch geklettert und hat damit ein frisches Kaufsignal generiert. Nun wäre der Weg zunächst frei bis zum 5-Jahres-Hoch bei 16,04 Euro, danach bis zum Bereich um 16,60 Euro.Rückenwind erhielten die Dividendentitel natürlich wieder einmal in Form weiter gestiegener Ölpreise. Diese sind am Mittwoch mit der Sorge vor einer weiteren Eskalation der Lage ...

