Wien (ots) -Der neue Chefredakteur des STANDARD heißt ab April 2024 Gerold Riedmann. Man engagiere mit ihm einen "Redakteur aus Leidenschaft und erfahrenen Medienmanager mit hoher digitaler Kompetenz", so Herausgeber Oscar Bronner.Riedmann ist seit 2015 Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten und formte als Geschäftsführer von Russmedia die strategische Online-Ausrichtung wesentlich mit."Gerold Riedmann bringt alle journalistischen Qualitäten mit, die man sich für den STANDARD wünschen kann. Zusätzlich haben wir in ihm den Chefredakteur gefunden, der die Fähigkeiten mitbringt, um gemeinsam mit der Redaktion den Herausforderungen des österreichischen Medienmarktes mit Innovationskraft zu begegnen", so Alexander Mitteräcker, Vorstand der STANDARD Medien AG.Gerold Riedmann (46) leitete vor seiner Tätigkeit für Russmedia eine Fachredaktion für Onlinenachrichten in München und entwickelte Digital-Formate für Nachrichtenredaktionen in Deutschland - darunter Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Kirch-Gruppe und Bayerischer Rundfunk. Er absolvierte das Stanford Executive Program (SEP) der Stanford Business School (Kalifornien) und das Media Executive Leadership Program der Northwestern University (Chicago). Er ist im Vorstand der International News Media Association (INMA). Riedmann ist verheiratet und Vater von drei Töchtern.Die STANDARD Mitarbeiter:innen wurden am 18. Oktober über die gemeinsame Entscheidung von Herausgeber, Aufsichtsrat und Vorstand informiert. Bis April führen Nana Siebert, Petra Stuiber und Rainer Schüller als Team die Redaktion.