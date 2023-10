Freie Fahrt für Tesla? Zahlen und Technische Analyse auf einem Blick

Werbung







Zum Schluss des heutigen Handelstages steht wieder die Veröffentlichung eines spannenden Quartalsberichts auf der Agenda. Im Laufe des heutigen Abends präsentiert der Elektroautohersteller Tesla seinen dritten Quartalsbericht.



Im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen gab Tesla bereits Aufschluss über das Verkaufsvolumen im vergangenen Quartal. Es gelang dem amerikanischen Fahrzeughersteller insgesamt 435.000 Fahrzeuge auszuliefern. Der Großteil dieses Volumen wird mit dem Absatz der günstigeren Modelle, dem Modell 3 und dem Model Y, gemacht. Lediglich 3,7 % der Auslieferungen gingen auf die hochpreisigen Derivate, dem Modell S und Modell X, zurück.



Nach den ersten drei Quartalen diesen Jahres gelang es Tesla insgesamt 1,3 Millionen Fahrzeuge auszuliefern, damit konnte man in diesem Zeitraum bereits mehr Fahrzeuge absetzten als im gesamten Kalenderjahr 2022. Insgesamt plant das Unternehmen für dieses Jahr, 1,8 Millionen Fahrzeuge auszuliefern, dass entspräche einer Steigerung von 37% zum Vorjahr. Damit könnte der E-Autobauer das rapide Wachstum von 2021 zu 2022 abermals replizieren. Schauen Sie doch mal bei uns auf der Homepage vorbei, ob Sie ein passendes Wertpapier finden, um an einer möglichen Kursbewegung nach der Veröffentlichung des Berichts teilzuhaben.









Das Wachstum des Elektroautoherstellers bleibt also ungebrochen, wenn Sie nun mehr zu Tesla und dem Kursverlauf der Aktie erfahren möchten, werfen Sie einen Blick in unsere heutige Ausgabe des Daily Trading. Dort finden Sie eine detaillierte Analyse der Kursbewegung der Tesla Aktie von unserem Charttechniker Jörg Scherer.









Quelle: HSBC