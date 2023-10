Bremervörde (ots) -Verbraucherorganisationen wie Stiftung Warentest prüfen regelmäßig Kindersitze fürs Auto. Im Fokus stehen die Unfallsicherheit und die Handhabung. "Dabei sollten Eltern von Anfang an auch die rückengesunde Entwicklung und den Komfort berücksichtigen", empfiehlt der Gesundheits- und Bewegungswissenschaftler Dr. Dieter Breithecker. Ein fachlich anerkannter Maßstab für rückenfreundliche Produkte ist das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. Es wird von unabhängigen medizinischen Fachleuten nach strengen ergonomischen Kriterien vergeben.AGR-Gütesiegel: Maßstab für rückenfreundliche Auto-Kindersitze"Ein Kindersitz mit dem AGR-Gütesiegel verbindet strenge Sicherheitsstandards mit ergonomischem Komfort. Das ist die perfekte Kombination für bestmöglichen Schutz junger Passagiere", erklärt Dr. Breithecker, Vorstandsmitglied des Forums Gesunder Rücken - besser leben e. V. und Mitglied der AGR-Prüfkommission. Den deutschen Verein, der seit mehr als 25 Jahren rückenfreundliche Produkte prüft und auszeichnet, unterstützen 150 000 Therapierende sowie Ärztinnen und Ärzte. Die Mitglieder des medizinischen Prüfungsgremiums werden durch die zwei größten deutschen Rückenschulverbände gestellt: das Forum Gesunder Rücken - besser leben e. V. und der Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V.Worauf es ankommt: Die Prüfungskriterien für rückenfreundliche Kinder-AutositzeBei der Auswahl von rückenfreundlichen Auto-Kindersitzen muss die Sicherheit an erster Stelle stehen. "Aber auch die rückengerechte Sitzposition ist von Geburt an wichtig für die gesunde Entwicklung. Ein leichter Ein- und Ausbau der Sitze schont außerdem den Rücken der Eltern", erklärt Dr. Breithecker. Ein ergonomischer Kindersitz kann individuell an die Körpergröße des Kindes angepasst werden, um die Belastung für den Rücken zu minimieren. ISOfix System, Drehfunktion und ein leichtes, aber robustes Material sorgen für eine bequeme Handhabung - rückenschonend für Eltern und Kind. Zudem sollte der Sitz aus Sicherheitsgründen lange die Möglichkeit bieten, Kinder rückwärtsgerichtet zu befördern.Tipps zu rückenfreundlichen Auto-Kindersitzen und Babyschalen mit dem AGR-Gütesiegel auf: www.agr-ev.de/autokindersitze (https://www.agr-ev.de/de/ratgeber-produkte/produkte/2850-autokindersitze)Weitere Informationen und Pressebild auf www.presseportal.de/pm/104263/5628478Pressekontakt:Lara MeyerAktion Gesunder Rücken e. V.Tel: +49 4761 926358315lara.meyer@agr-ev.deOriginal-Content von: Aktion Gesunder Rücken e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104263/5628860