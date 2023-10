TAKKT hat aufgrund schwacher Q3 '23-Ergebnisse eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um fast 11% auf 313 Mio. EUR, das EBITDA fiel sogar um 20% auf 30,2 Mio. EUR. Dieser Rückgang war in erster Linie auf einen geringeren Auftragseingang in den Sparten Industrial & Packaging und Office Furniture & Displays in den USA zurückzuführen, der durch eine Verschlechterung des Konsumklimas und geopolitische Unsicherheiten noch verstärkt wurde. Der drohende Shutdown der US-Regierung wird die Nachfrage voraussichtlich weiter beeinträchtigen. Daher hat TAKKT den Ausblick für das Geschäftsjahr '23 angepasst und erwartet einen organischen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein EBITDA von 107 bis 117 Millionen Euro. Auch die langfristigen Ziele stehen auf dem Prüfstand: An dem ursprünglichen Ziel, bis 2025 einen Umsatz von 2 Milliarden Euro zu erzielen, wird nicht mehr festgehalten. Stattdessen will das Unternehmen den Schwerpunkt auf Profitabilität und Cashflow legen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt TAKKT mit angepassten Schätzungen und einem neuen Kursziel von 15,00 Euro robust und rechtfertigt das BUY-Rating von AlsterResearch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TAKKT%20AG





Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken