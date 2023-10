Die Geschäfte des Sportartikelherstellers Adidas sind nach schwierigen Monaten rund um die Yeezy-Produkte des umstrittenen Rapper Kanye West im Sommer besser gelaufen als erwartet.Herzogenaurach - Die Geschäfte des Sportartikelherstellers Adidas sind nach schwierigen Monaten rund um die Yeezy-Produkte des umstrittenen Rapper Kanye West im Sommer besser gelaufen als erwartet. Dazu trug auch der Abverkauf der verbliebenen Yeezy-Artikel bei, wie der Dax-Konzern am Dienstagabend in Herzogenaurach mitteilte. Der Vorstand hob deshalb auch für das Gesamtjahr seine Ziele erneut an.

