WASHINGTON (dpa-AFX) - M&T Bank Corp. (MTB) announced earnings for its third quarter that increased from the same period last year



The company's bottom line came in at $664 million, or $3.98 per share. This compares with $621 million, or $3.53 per share, in last year's third quarter.



M&T Bank Corp. earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings (Q3): $664 Mln. vs. $621 Mln. last year. -EPS (Q3): $3.98 vs. $3.53 last year.



