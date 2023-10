FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ericsson infolge der Zahlenvorlage von 55 auf 50 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den jüngsten Enttäuschungen des Netzwerk-Ausrüsters habe er seine Margen-Annahmen für 2024/25 gekürzt, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In die Global Network Plattform (GNP) von Ericsson und die Vorzüge des Vonage-Deals hat er trotz der Partnerschaft mit der Deutschen Telekom weiterhin nur wenig Vertrauen./ajx/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2023 / 07:14 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000108656

