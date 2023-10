Die neue Palette von APIs erlaubt es Banken, ihren Geschäftskunden die Möglichkeit zu geben, Netto-Finanzierungen anzubieten

Das globale B2B-Netzwerk für Zahlungen und Rechnungsstellung TreviPay gab heute die Einführung des Financial Partner Gateway bekannt, eine neue Palette von APIs für Finanzinstitute, die ihr Angebot für Geschäftskunden erweitern möchten. Die konfigurierbare Technologieplattform von TreviPay ermöglicht es Banken auf der ganzen Welt, ihren großen Geschäftskunden fortan automatisierte Lösungen für die Debitorenbuchhaltung, Bonitätsprüfung und das Handelskreditmanagement bereitzustellen. Dieses Angebot schafft nicht nur neue Umsatzmöglichkeiten für Banken, sondern ermöglicht es TreviPay, auch weiterhin global zu skalieren und zu expandieren.

Neueste Forschung1, die im Auftrag von TreviPay durchgeführt wurde, deutet darauf hin, dass der Handelskredit die bevorzugte Zahlungsoption bei Geschäftskäufern ist. Mit dem Financial Partner Gateway von TreviPay versetzen Banken ihre gewerblichen Handelskunden in die Lage, Käufern die Option zu bieten, per Handelskredit oder in 30, 60 oder 90 Tagen auf Rechnung zu zahlen. Der Bankpartner wird dann seine Kunden nach einer Transaktion bezahlen. Dieser Cashflow- und Debitorenmanagement-Support trägt dazu bei, die zeitaufwendigen Back-Office-Prozesse für Unternehmen zu optimieren. TreviPay ist auf Flexibilität ausgelegt und kann durch sein proprietäres Risikomanagementsystem auch bei der Bonitätsprüfung und Betrugsbekämpfung helfen, sofern dies von den Finanzinstituten gefordert wird.

"Unser einzigartiges Angebot eröffnet unseren Bankenpartnern eine neue Einnahmequelle, indem sie ihren Geschäftskunden dabei helfen, das bereitgestellte Zahlungserlebnis zu optimieren", sagte Michael Noble, Vice President für strategische Partnerschaften bei TreviPay. "Das Financial Partner Gateway ermöglicht es Banken, einen erheblichen Mehrwert für Unternehmen zu schaffen, während TreviPay gleichzeitig seine globale Präsenz durch moderne, API-basierte Software ausbauen kann."

Neben den Vorteilen für Banken, die gewerbliche Kunden betreuen, bietet das Financial Partner Gateway einen spannenden Wachstums- und globalen Expansionskurs für TreviPay. Der durch das Financial Partner Gateway bereitgestellte Handelskredit wird von der Partnerbank finanziert, was es der Partnerbank ermöglicht, die Finanzierungs- und Kreditentscheidungen zu kontrollieren und gleichzeitig von den Onboarding- und Rechnungsstellungsfunktionen von TreviPay zu profitieren. Zwar hat TreviPay bereits eine umfangreiche multinationale Präsenz, jedoch lässt sich das Angebot auch in Märkte integrieren, in denen TreviPay derzeit nicht tätig ist, indem man mit einer Bank vor Ort zusammenarbeitet.

"Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bereich B2B-Zahlungen und Rechnungsstellung findet TreviPay weiterhin Möglichkeiten, unsere Innovationen bei Bankenkunden zu integrieren und neue Effizienzen für Unternehmen weltweit zu schaffen", sagte Brandon Spear, CEO von TreviPay. "Das TreviPay Financial Partner Gateway gibt Finanzinstituten die Tools, um ihre Geschäftskunden zu befähigen, Kunden flexible Zahlungsbedingungen anzubieten, und das alles, während sie die Loyalität fördern und die Bindung stärken."

1 Die Studie wurde von Murphy Research im Auftrag von TreviPay vom 17. Mai bis zum 2. Juni 2023 durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf einer umfassenden Überprüfung von 300 globalen B2B-Käufern.

Über TreviPay

Wir bei TreviPay, sind davon überzeugt, dass Loyalität mit der Zahlung beginnt. Das globale B2B-Netzwerk für Zahlungen und Rechnungsstellung von TreviPay kennt die vielfältigen und einzigartigen Anforderungen von B2B-Verkäufern und hilft Unternehmen, Zahlungsoptionen und Komfort anzubieten, neue Märkte zu erschließen und die Debitorenbuchhaltung zu automatisieren. Mit einer Erfahrung aus mehr als vier Jahrzehnten unterstützt TreviPay Führungskräfte, die Kundenbindung stärken und gleichzeitig die Effizienz steigern und neue digitale Kanäle nutzen wollen insbesondere in Branchen mit umfangreichen Vertriebsnetzen wie Fertigung, Einzelhandel und Transportwesen. Weitere Informationen finden Sie unter trevipay.com.

