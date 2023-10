BERLIN (dpa-AFX) - Serienfans haben das Erste am Dienstagabend wieder mal zum Quotensieger gemacht. Zunächst erreichte die Juristen-Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" ab 20.15 Uhr 4,39 Millionen (16,6 Prozent). Danach blieben zur Arztserie "In aller Freundschaft" 4,26 Millionen (16,8 Prozent) dran. Das Zweite erreichte zur besten Sendezeit nur halb so viele Zuschauer: Die Dokureihe "Rückkehr der Diktatoren?" holten sich 2,12 Millionen (8,0 Prozent) ins Haus.

Sat.1 strahlte die US-Krimiserie Navy CIS aus und angelte sich damit 1,63 Millionen Zuschauer (6,2 Prozent). Die RTL -Realityreihe "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" guckten 1,61 Millionen (6,4 Prozent) an. Der ZDFneo-Krimi "München Mord: Damit ihr nachts ruhig schlafen könnt" kam auf 1,45 Millionen (5,5 Prozent).

ProSieben verbuchte mit der Wettkampfshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" 1,22 Millionen (5,3 Prozent). Kabel eins brachte mit der Komödie "Monsieur Claude und seine Töchter" 690 000 Leute zum Einschalten (2,8 Prozent). Die RTLzwei-Gesellschaftsreportage "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" verfolgten 660 000 Menschen (2,6 Prozent). Die Vox-Reihe "Wir werden groß! Endlich Urlaub ohne Eltern!" hatte 630 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,5 Prozent)./bok/DP/ngu