Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -- Multi-Millionen-Dollar-Investitionen erweitern die Einsatzmöglichkeiten der In-vitro-Biologie im Bereich des primären und sekundären Screening- Die Expansion paart neue Biologiedienstleistungen mit bestehenden chemischen Fähigkeiten- Dies bietet Kunden einen Mehrwert, indem eine integrierte Reihe von Fähigkeiten zur Entdeckung von Arzneimitteln auf dem Markt bereitstellt wirdDer Geschäftsbereich Pharma Solutions (PPS) von Piramal Pharma Limited, ein führendes Vertragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization - CDMO), gab heute offiziell die Einführung einer weltweit erstklassigen Hochdurchsatz-Screening-Einrichtung bekannt, welche die bereits bestehenden Einsatzmöglichkeiten der In-vitro-Biologie am Standort des Unternehmens für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Entdeckung von Arzneimitteln in Ahmedabad, Indien, noch erweitert. Diese neue Expansion erweitert erheblich die Fähigkeiten im Bereich des primären und sekundären Screening von Präparaten, die am Standort Ahmedabad hergestellt werden.Mit dieser Expansion ist Piramal Pharma Solutions einzigartig positioniert, um Kunden eine integrierte Reihe von Möglichkeiten zur Entdeckung von Arzneimitteln zu bieten und die breite Palette des Unternehmens an In-vitro-Screening-Technologie-Werkzeugen zu nutzen, um sein breites Portfolio an Forschungsdienstleistungen zu stärken. Ziel ist es, Daten zu generieren, die Kunden ein überragendes Datenpaket bieten und den Wert des Unternehmens als Outsourcing-Partner steigern. Die Vorteile dieser neuen Investition werden sich in einem verbesserten Erlebnis der Kunden der Dienstleistungen von PPS auf dem Gebiet der Entdeckung von Arzneimitteln bemerkbar machen. Die Integration von Chemie- und Biologiedienstleistungen unter einem Dach verspricht eine hohe Effizienz des Entdeckungsprozesses. Um diese Expansion zu ermöglichen, engagiert sich PPS dafür, erfahrene Mitarbeiter mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz im Bereich Biologiedienstleistungen anzuwerben und die bestehende technische und betriebliche Fachkompetenz zu ergänzen.Peter DeYoung, Vorstandsvorsitzender von Piramal Pharma Solutions, sagte: "Durch diese verbesserten Dienstleistungen auf dem Gebiet der In-vitro-Biologie wird unser Team zur Entdeckung von Arzneimitteln dazu in der Lage sein, Kunden frühzeitig Informationen zu geben, die zur Entscheidungsfindung beitragen, und somit ein noch effektiverer Partner beim Prozess der Entdeckung von Arzneimitteln sein."Das neue Hochdurchsatz-Screening-Format ermöglicht es PPS, große Sammlungen unter Verwendung verschiedener Prüfungsplattform-Technologien zu evaluieren und zu prüfen. Zu diesen Technologien gehören unter anderem: TR-FRET (zeitaufgelöster Fluoreszenz-Resonanz-Energietransfer) / HTRF (homogene zeitaufgelöste Fluoreszenz), Fluoreszenzpolarisation (FP), Absorption, Lumineszenz/Elektrochemilumineszenz (ECL), AlphaScreen, LanthaScreen, Durchflusszytometrie und Bildgebung mit hohem Inhaltsgehalt. Diese Plattformen werden hinsichtlich einer Vielzahl von Zielen einsetzbar sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf G-Protein-Coupled Receptors (GPCR) und Kinasen.Informationen zu Piramal Pharma Solutions:Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Vertragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization - CDMO), das ganzheitliche Entwicklungs- und Fertigungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht es uns, ein umfassendes Dienstleistungsangebot anzubieten, einschließlich Arzneimittelentdeckungslösungen, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von APIs und fertige Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. Darüber hinaus bietet PPS auch Dienstleistungen im Bereich der Entwicklung und Herstellung biologischer Präparate an, darunter Impfstoffe und Gentherapien. Ermöglicht wird dies durch die Zusammenarbeit mit Yapan Bio Private Limited, einem Schwesterunternehmen von Piramal Pharma Limited.Weitere Informationen finden Sie unter: www.piramalpharmasolutions.com | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/piramal-pharma-solutions/)| Facebook (https://www.facebook.com/piramalpharma/) | Twitter (https://twitter.com/PiramalPharma)Informationen zu Piramal Pharma LimitedPiramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635) bietet über seine weltweit 17 Entwicklungs- und Produktionsstätten sowie ein globales Vertriebsnetz, das sich auf über 100 Länder erstreckt, ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Vertragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Unternehmen, das komplexe Generika für den Einsatz in Krankenhäusern herstellt, und den Geschäftsbereich "India Consumer Healthcare" (Gesundheitsversorgung für Endverbraucher in Indien), der rezeptfrei erhältliche Produkte verkauft. Darüber hinaus hat sich Allergan India Private Limited, eines der Schwesterunternehmen von PPL und ein mit AbbVie Inc. zusammengeschlossenes Unternehmen (Joint Venture - JV), zu einem der Marktführer für Behandlungen auf dem Gebiet der Ophthalmologie entwickelt. Im Oktober 2020 erhielt PPL eine strategische Investition von der Carlyle Group, die eine Wachstumssteigerung von 20 % ermöglichen soll.Weitere Informationen finden Sie unter: www.piramal.com/pharma | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/piramal-pharma-limited) | Facebook (https://www.facebook.com/PiramalGroup/) | Twitter (https://twitter.com/PiramalGroup?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2249854/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2249857/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2249859/3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2249861/4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2249856/5.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1726186/4346776/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-solutions-fuhrt-im-betrieb-ahmedabad-discovery-services-einsatzmoglichkeiten-der-in-vitro-biologie-ein-301960415.htmlPressekontakt:Rajiv Banerjee,Corporate Communications,Piramal Enterprises Ltd. rajiv.banerjee@piramal.com (+919920454102)Original-Content von: Piramal Pharma Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126007/5628924