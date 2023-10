Gestern nahm die CHAPTERS Group an der "Investment Managers"-Konferenz von AlsterResearch teil. CFO Marlene Carl vertrat das Unternehmen in einem gut besuchten Roundtable, gefolgt von einer lebhaften Diskussion über die Strategie des Unternehmens, die Deal-Pipeline und die finanzielle Situation zur Wachstumsförderung. CHAPTERS Hauptziel ist der Aufbau einer Gruppe etablierter Portfoliounternehmen, die in ihren jeweiligen Nischenmärkten eine führende Position einnehmen. Dabei handelt es sich meist um eigentümer- und gründergeführte Unternehmen, die seit Jahren etabliert sind und bei denen die Nachfolge geregelt werden muss. Während die Finanzsituation von CHAPTERS relativ komfortabel ist und Spielraum für weitere Transaktionen und Investitionen lässt, kann sich das Unternehmen auch auf seine Ankeraktionäre verlassen, die das Unternehmen bereits in der Vergangenheit bei der Kapitalbeschaffung unterstützt haben. Nach Ansicht von AlsterResearch verspricht der sorgfältige und langfristige Ansatz des Managements ein nachhaltiges Wachstum der Gruppe, während engagierte Ankeraktionäre wertvolle Unterstützung auf diesem Weg leisten. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen ihr Kursziel und ihr BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CHAPTERS%20Group%20AG





Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken