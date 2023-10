Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der mit Cloud-nativen Lösungen, die in jeder Cloud laufen, die Zukunft der Netzwerke gestaltet, und Ice Norway, der drittgrößte Mobilfunkbetreiber des Landes, gaben heute die vollständiger Implementierung der durchgängigen Cloud-Native IMS-Lösung (IP Multimedia Subsystem) von Mavenir bekannt. Mit dieser in Zusammenarbeit mit Red Hat erfolgenden strategischen Projekterweiterung positioniert sich Mavenir als umfassender Daten- und Sprachkernpartner von Ice Norway.

Ice Norway hatte sich zuvor bereits für die Converged Packet Core-Lösung von Mavenir entschieden, um sein 4G- und 5G-Netzwerk zu betreiben, und nutzt nun die Webscale Platform von Mavenir (MWP) für die schnelle und agile Bereitstellung neuer Anwendungen. Die Beauftragung von Mavenir als Ersatz für den bisherigen IMS-Anbieter vervollständigt die Migration von Ice Norway zu einer hochmodernen, cloudbasierten Technologie und ermöglicht Ice die Bereitstellung marktführender 5G-Dienste.

Das Cloud-Native IMS von Mavenir, das Voice over LTE (VoLTE), Voice over New Radio (VoNR), also 5G Voice, und Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) unterstützt, ermöglicht es, mit einer einzigen Investition in das IMS mehrere Generationen von Sprachdiensten zu unterstützen, garantiert Serviceparität und erleichtert die Kontinuität der Sprachübertragung zwischen 4G und 5G. Das Cloud-Native IMS von Mavenir nutzt eine Mobile-First-Architektur und funktioniert in jeder Cloud ganz ohne Legacy-Hardware-Plattformen oder Migration von einem festen IMS. Es bietet ein hohes Maß an Ausfallsicherheit für kritische Anwendungen, unter anderem in privaten Netzwerken, Unternehmen und Universitäten sowie im Bereich Rettungsdienst.

Mavenirs Cloud-Native IMS-Kernnetzinfrastruktur stellt Kommunikationsdienste der nächsten Generation bereit, mit denen Benutzer über Sprach-, Video- und Messaging-Lösungen zusammenarbeiten können. Unabhängig vom Standort des Teilnehmers und davon, ob er direkt oder über Wi-Fi mit dem Mobilfunknetz verbunden ist, bietet die Lösung von Mavenir ein einheitliches Nutzererlebnis.

Die langjährige Zusammenarbeit von Mavenir mit Red Hat bietet Unternehmen die Möglichkeit, die Lösung von Mavenir in jeder hybriden oder Multi-Cloud-Umgebung unter Verwendung von Red Hat OpenShift einzusetzen, der branchenführenden hybriden Cloud-Anwendungsplattform auf Basis von Kubernetes. Red Hat OpenShift bietet eine schnelle, flexible und einfach zu verwaltende Plattform, mit der die Anwendungsentwicklung und -bereitstellung beschleunigt und die Kontrolle über verteilte Ressourcen erweitert werden kann.

Eivind Helgaker, CEO von Ice Norway, kommentierte die Projekterweiterung wie folgt: "Die Cloudifizierung unseres Netzes ist ein zentraler Pfeiler unserer Entwicklungsstrategie. Damit soll sichergestellt werden, dass wir unseren Teilnehmern weiterhin eine optimale Servicequalität bieten und innovative Technologien zur Verbesserung des Kundenerlebnisses einsetzen können. Als zuverlässiger Technologiepartner und einer der führenden Anbieter von Sprach-, Daten- und Messagingdiensten ist die Aufrüstung auf das IMS von Mavenir eine natürliche Entwicklung für Ice Norway, mit der wir eine zukunftssichere Grundlage für kommende Möglichkeiten schaffen."

Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir, fügte hinzu: "Wir freuen uns über die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Ice Norway. Dazu gehört auch die Einführung unserer erstklassigen IMS-Lösung, die in Installationen auf der ganzen Welt die Vision von 5G-Netzwerken in einer beliebigen Cloud zu einer kommerziellen und technischen Realität macht. Mit dieser strategischen Projekterweiterung auf dem bedeutenden nordischen Markt unterstreicht Mavenir seine Führungsrolle bei der weltweiten Bereitstellung von cloudbasierten, containerisierten IMS für den Mobilfunkkern."

Honoré LaBourdette, Vice President, Telco, Media, Entertainment Edge Ecosystem bei Red Hat, erläuterte: "Red Hat setzt sich für eine größere Auswahl, Flexibilität und Skalierbarkeit für Dienstanbieter ein, damit diese die nächste Generation von 5G-Netzwerken erschließen können. Durch die Kombination der leistungsstarken Cloud-Infrastruktur und Anwendungsplattform von Red Hat mit der Cloud-Native IMS-Lösung von Mavenir kann Ice Norway seine Netzwerkfunktionen einfacher und schneller modernisieren, damit 5G-Anwendungen überall eingesetzt werden können, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Über Ice Norway:

Ice zählt mit seinem topmodernen, robusten und effizienten Mobilfunknetz zu den drei Mobilfunknetzbetreibern in Norwegen.

Seit seiner Gründung ist Ice der am schnellsten wachsende Betreiber auf dem norwegischen Markt und steuert auf portfolioweit eine Million Kunden zu, wobei das Unternehmen weiterhin in das Netz, neue Dienste und die Kundenzufriedenheit investiert.

Über Mavenir:

Mavenir entwickelt die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit auf dem Gebiet fortschrittlicher Technologien. Im Zentrum der Arbeit steht die Vision eines einzigen, Software-basierten, automatisierten Netzwerks, das in jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger End-to-End Anbieter von Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir auf die Transformation der Art und Weise, wie sich die Welt verbindet und beschleunigt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 300 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen. www.mavenir.com

Red Hat, das Red Hat-Logo und OpenShift sind Marken oder eingetragene Marken von Red Hat, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231017900968/de/

Contacts:

Mavenir PR-Kontakt:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com