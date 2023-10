DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.381,25 -0,5% +10,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.147,00 -0,6% +33,2% Euro-Stoxx-50 4.121,79 -0,7% +8,7% Stoxx-50 3.930,85 -0,6% +7,6% DAX 15.153,65 -0,6% +8,8% FTSE 7.622,23 -0,7% +3,0% CAC 6.986,00 -0,6% +7,9% Nikkei-225 32.042,25 +0,0% +22,8% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 128,19 +0,13 -4,61

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,15 86,66 +2,9% +2,49 +14,6% Brent/ICE 92,46 89,90 +2,8% +2,56 +13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.945,23 1.923,70 +1,1% +21,53 +6,7% Silber (Spot) 23,21 22,85 +1,6% +0,36 -3,1% Platin (Spot) 906,18 902,00 +0,5% +4,18 -15,2% Kupfer-Future 3,61 3,58 +0,8% +0,03 -5,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Ölpreis zieht kräftig an, nachdem es am Dienstag in einem Krankenhaus in Gaza zu einer Explosion kam, bei der nach palästinensischen Angaben mindestens 500 Menschen getötet wurden. Israel und die Hamas machen sich gegenseitig für die Explosion verantwortlich. Die Akteure am Ölmarkt fürchten nun, dass sich der Krieg in der Region ausweitet und große Ölexporteure wie Iran involviert werden. Das könnte Lieferausfälle und Versorgungsengpässe zur Folge haben.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnen sich am Mittwoch kleine Verluste ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich etwas leichter. Auf der Stimmung lastet die jüngste Entwicklung im Krieg zwischen Israel und der Hamas. Am Dienstag war es in einem Krankenhaus in Gaza zu einer heftigen Explosion gekommen, bei der nach palästinensischen Angaben mindestens 500 Menschen getötet wurden. Israel und die Hamas weisen sich gegenseitig die Schuld für die Explosion zu. An den Finanzmärkten wird befürchtet, dass andere Länder der Region in den Konflikt eingreifen könnten. Hoffnungen, dass die Nahostreise von US-Präsident Joe Biden eine diplomatische Lösung mit herbeiführen könnte, haben zunächst einen Dämpfer erhalten, nachdem Jordanien ein Treffen von Biden mit den politischen Führungen von Jordanien und Ägypten sowie Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas abgesagt hat.

Ungeachtet der jüngsten Zuspitzung des Nahostkriegs verharren die Renditen der US-Anleihen auf ihrem jüngst erreichten Niveau. Die Zehnjahresrendite stieg am Dienstag auf den höchsten Stand seit September 2007. Am Anleihemarkt dominieren Inflationssorgen, die am Vortag neue Nahrung erhalten hatten von überraschend deutlich gestiegenen Einzelhandelsumsätzen.

Konjunkturseitig werden zunächst die September-Daten zu den Baubeginnen und -genehmigungen veröffentlicht. Um 20.00 Uhr MESZ folgt der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank.

Daneben läuft die Bilanzsaison weiter. Unter anderem werden Procter & Gamble, Travelers und Morgan Stanley Zahlen vorlegen. Aktien der Fluggesellschaft United Airlines sacken vorbörslich um 5 Prozent ab. Die Gesellschaft rechnet aufgrund des Nahostkriegs und der Streichung von Flügen in die Region damit, ihr viertes Geschäftsquartal mit einem Verlust abzuschließen. Im dritten Quartal hat UAL mehr verdient und umgesetzt, als Analysten im Konsens prognostiziert hatten. Chipwerte könnten unter Druck geraten, nachdem die USA eine weitere Verschärfung ihrer Beschränkungen der Ausfuhren hochmoderner Halbleiter nach China angekündigt haben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz)

22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q

22:08 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen September Baubeginne PROGNOSE: +6,8% gg Vm zuvor: -11,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -6,0% gg Vm zuvor: +6,9% gg Vm 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Verluste bis Mittwochmittag aus. Ein Händler verweist auf die unsichere Lage in Nahost und den neuerlichen Ölpreisanstieg. Der Markt sehe nach wie vor das Risiko, dass der Iran aktiv in den Krieg zwischen Israel und der Hamas eingreife. Der Stoxx-Subindex Oil & Gas tendiert mit einem Plus von 0,8 Prozent besser als der Gesamtmarkt. Adidas (+4,1%) hat vorzeitig Ergebnisse vorgelegt, die auf den ersten Blick überzeugen. Im Fahrwasser legt die Aktie von Puma um 2,7 Prozent zu. Für die Continental-Aktie geht es um 1,3 Prozent nach oben. Auslöser ist ein Kreise-Bericht von Bloomberg, wonach der Automobilzulieferer den Verkauf von Bereichen, einschließlich jenem zum autonomen Mobilitätsgeschäft, prüft. Als uneinheitlich werden die Zahlen von ABB (-6,5%) eingestuft. Der Ausblick für das vierte Quartal wird aber als vorsichtig interpretiert, was der Hauptbelastungsfaktor für die Aktie sein dürfte. Für Just Eat Takeaway geht es um 0,8 Prozent nach oben. Während der Umsatz aufgrund der Schwäche in Nordamerika und Südeuropa im dritten Quartal zurückblieb, weisen die Analysten der Citi auf die Ertragsentwicklung hin. So habe das Unternehmen die EBITDA- und FCF-Prognosen für 2023 hochgenommen. Darüber hinaus habe das Management einen neuen Aktienrückkaufplan in Höhe von bis zu 150 Millionen Euro angekündigt. Leichter tendieren die Aktien der Fluggesellschaften. Lufthansa geben um 4,1 Prozent nach, Air France-KLM um 4,8 Prozent. Hier belastet unter anderem der hohe Kerosin-Preis. Zudem hatte in den USA der Wettbewerber United Airlines vor einem Gewinnrückgang im vierten Quartal gewarnt, ausgelöst durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:14 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0557 -0,2% 1,0593 1,0589 -1,4% EUR/JPY 158,01 -0,3% 158,50 158,50 +12,6% EUR/CHF 0,9492 -0,4% 0,9509 0,9520 -4,1% EUR/GBP 0,8667 -0,1% 0,8677 0,8679 -2,1% USD/JPY 149,69 -0,1% 149,64 149,69 +14,2% GBP/USD 1,2181 -0,0% 1,2208 1,2200 +0,7% USD/CNH (Offshore) 7,3240 -0,0% 7,3136 7,3206 +5,7% Bitcoin BTC/USD 28.393,54 -0,4% 28.723,76 28.551,66 +71,1%

Das Pfund zieht leicht an, nachdem die Verbraucherpreise in Großbritannien auf Jahressicht etwas stärker als erwartet gestiegen sind. Der Anstieg könnte bei der Bank of England (BoE) die Besorgnis erhöhen, wird aber nicht unbedingt die Argumente für eine weitere Zinserhöhung stärken, so Hetal Mehta, Leiterin der Wirtschaftsforschung bei St. James's Place. Die Inflationszahlen seien aufgrund des Dienstleistungssektors etwas stärker als erwartet gestiegen. Nach den Daten vom Vortag, die eine weitere Lohnzurückhaltung erkennen ließen, sei dies "nicht die große positive Überraschung, die die BoE dazu veranlassen könnte, bei ihrer nächsten Sitzung im November die Zinserhöhung zu überdenken", so Mehta.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kein einheitlicher Trend hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte ausgebildet. Weiterhin blickten die Anleger bang in den Nahen Osten, wo sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas fortsetzt. Der Nikkei schloss unverändert, gebremst von Aktien aus den Sektoren Pharma und Elektronik, während Bankaktien gewannen. In Hongkong wurden höhere Verluste im Startgeschäft nach guten chinesischen Konjunkturdaten zum großen Teil aufgeholt. Das BIP im dritten Quartal und die Industrieproduktion im September waren besser ausgefallen als erwartet. Dagegen verharrte der Markt in Schanghai deutlicher im Minus. Die Aktien von Hard- und Softwareunternehmen führten die Indizes abwärts. In Seoul bremsten die Restriktionen der US-Regierung betreffs des US-Exports von KI-Chips nach China. Die Titel von Zulieferern der KI-Chipindustrie standen unter Druck. Der australische Markt wurde vom Energiesektor gestützt, der mit 2,5 Prozent Plus am besten abschnitt. Bei den Einzelwerten steigerten sich die Aktien des chinesischen E-Autoherstellers BYD in Hongkong um 8 Prozent. Das Unternehmen teilte mit, dass sich der Quartalsgewinn aufgrund von Rekordumsätzen verdoppeln könnte. Whitehaven sprangen in Sydney um 11,5 Prozent nach oben mit der Meldung, dass das Unternehmen zwei Kohleminen von BHP-Mitsubishi für 4,1 Milliarden Dollar kauft.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen legen zur Wochenmitte leicht zu. Wie es in den kommenden Tagen weitergeht, dürfte hauptsächlich von der Entwicklung im Nahen Osten abhängen. Das derzeit wahrscheinlichste Szenario beinhaltet eine weitgehende Beschränkung des Konflikts auf den Gazastreifen. Aus Sicht von Daleep Singh, Chief Global Economist bei PGIM Fixed Income, gibt es derzeit genug Anzeichen, dass eine unkontrollierte Eskalation des bewaffneten Konflikts verhindert werden wird.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

INSOLVENZEN

Unternehmensinsolvenzen weltweit dürften einer Studie zufolge in diesem Jahr um 6 Prozent zunehmen und im kommenden Jahr sogar um 10 Prozent. Als Grund nannte Allianz Trade in ihrer Studie, dass die Rezession bei den Unternehmenseinnahmen angesichts der geringeren Preissetzungsmacht und der schwächeren globalen Nachfrage an Zugkraft gewinnt.

INFINEON

Die südkoreanischen Automobilhersteller Hyundai und Kia wollen sich bis 2030 von Infineon Technologies mit Leistungshalbleitern auf Basis von Siliziumkarbid und Silizium beliefern lassen. Im Rahmen eines mehrjährigen Liefervertrages wird der Chipkonzern Fertigungskapazitäten aufbauen und reservieren. Die Autokonzerne unterstützten den Kapazitätsaufbau finanziell.

ASML

rechnet für 2024 angesichts der nach wie vor unklaren Entwicklung in der Chipbranche mit einer Umsatzentwicklung wie im aktuellen Jahr. Der Maschinenbauer wies für das dritte Quartal zugleich ein unerwartet gutes Nettoergebnis aus.

LANXESS

wird im Zuge seines im Sommer angekündigten Sparprogramms weltweit 870 Stellen abbauen. In Deutschland seien 460 Stellen betroffen, bestätigte ein Unternehmenssprecher einen entsprechenden Bericht des Kölner Stadtanzeigers. Vornehmlich betroffen seien Arbeitsplätze in der Verwaltung an den Standorten Köln, Leverkusen, Krefeld-Uerdingen und Mannheim.

FIELMANN

will ihr kürzlich gestartetes Angebot eines medizinischen Augen-Check-ups künftig bundesweit anbieten. Bis zum Jahresende werde es "in weit über 100 unserer 615 Niederlassungen" zur Verfügung stehen, sagte Vorstandschef Marc Fielmann der Wochenzeitung Die Zeit. Langfristiges Ziel sei ein flächendeckendes Angebot.

LEG IMMOBILIEN

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätsbewertung des börsennotierten Wohnungsunternehmens LEG Immobilien aus Düsseldorf um eine Stufe auf Baa2 gesenkt. Das ist die niedrigste Stufe unter den von vielen Firmen angestrebten Investmentgrade-Ratings. Der Ratingausblick verbesserte sich von negativ auf stabil.

CHEVRON

Die Mitarbeiter zweier Chevron-Erdgasanlagen in Australien haben den Entwürfen von Vereinbarungen über Löhne und Arbeitsbedingungen zugestimmt und geben damit ihre Pläne für einen erneuten Arbeitskampf auf. Der Arbeitskonflikt zwischen Chevron und den Beschäftigten der australischen Flüssiggasanlagen Gorgon und Wheatstone hatte die globalen Energiemärkte erschüttert, denn auf diese Anlagen entfallen rund 7 Prozent der weltweiten Flüssiggasversorgung.

FOXCONN/NVIDIA

Der US-Chiphersteller Nvidia baut seine Partnerschaft mit der taiwanesischen Foxconn aus und will eine neue Klasse von KI-Rechenzentren entwickeln. Foxconn will seine Technologie nutzen, um Datenzentren zu bauen, die unter anderem bei der Digitalisierung der Fertigung und der Entwicklung von KI-gesteuerten Elektrofahrzeugen und Robotern helfen könnten.

SANOFI

Sanofis Medikament Tzield hat nach Angaben des französischen Pharmakonzerns das primäre Ziel einer klinischen Studie der Phase 3 erreicht und gezeigt, dass es das Fortschreiten einer Art von neu diagnostiziertem Diabetes bei Kindern und Jugendlichen möglicherweise verlangsamen kann.

UNIPAR

will ihre Chlor-Alkali-Anlage im Werk Cubatao modernisieren und setzt dabei auf Elektrolyseuren von Thyssenkrupp Nucera. Für die technologische Werkmodernisierung will Unipar umgerechnet mehr als rund 190 Millionen Euro investieren.

VOLVO

hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Der schwedische Lkw-Hersteller warnte jedoch vor einer Abschwächung der Nutzfahrzeug-Märkte im kommenden Jahr, da sich die Nachfrage zu normalisieren beginne.

