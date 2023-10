Mainz (ots) -Die israelische Luftwaffe setzt ihre massiven Bombardements im Gazastreifen fort. Eine Bodenoffensive könnte folgen. Ziel ist die Befreiung der 199 Geiseln und die Zerstörung der Terrororganisation Hamas. Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, 22.15 Uhr, ist das Thema bei "maybrit illner" im ZDF: "Hamas zerstören, Zivilisten schützen - Flächenbrand vermeidbar?"Für die Menschen in Gaza ist der Krieg schon jetzt eine Katastrophe. Es fehlt an Wasser, Strom und Lebensmitteln. Die "totale Blockade" führt zu einer Massenflucht nach Süden, zur geschlossenen Grenze zu Ägypten. Menschen kommen nicht hinaus, Hilfsgüter nicht hinein.Wie ist schnelle humanitäre Hilfe möglich? Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden versuchen mit Besuchen in Israel und den Nachbarländern, auch dafür Lösungen zu finden. Sie warnen zugleich den Iran und seine Verbündeten vor einem Eingreifen. Ist ein Flächenbrand im Nahen Osten noch zu verhindern?Bei Maybrit Illner diskutieren der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, Militärexperte Prof. Carlo Masala, die deutsch-israelische Beraterin für politische Kommunikation und Strategie, Melody Sucharewicz, sowie Psychologe und Autor Ahmad Mansour und die deutsch-iranische Journalistin Shahrzad Eden Osterer.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen "maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5628978