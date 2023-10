Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4881/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #507 geht es um einen ATX, der wieder unter den Jahresstartwert gefallen ist. Als Homey B. war ich heute auswärts unterwegs und zwar bei der Bawag. News gibt es zu Kontron, Telekom Austria, Andritz, AMAG, EuroTeleSites, Wienerberger, Erste AM sowie Aktiendeals bei DO & CO und Frequentis. Und unser 7. Partner für die Podcast-Roadshow in Deutschland 2024 ist der vielleicht grösste Österreich-Fan aus Deutschland, Nico Baader mit der Baader Bank: "Wir sind zwar keine ...

