NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein globales cloudbasiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, hat heute den 2023 Data Complexity Report veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen globalen Bericht, der den wachsenden Bedarf von Unternehmen an einheitlichem Datenspeicher untersucht. Der Bericht stellt fest, dass 98 der Unternehmen sich auf halben Wege in Bezug auf die Umstellung auf die Cloud befinden, wobei drei von vier Unternehmen angeben, dass ihre Workloads vor Ort gespeichert werden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines einheitlichen Ansatzes für hybride Multi-Cloud-Architekturen und kontinuierlicher Innovationen sowohl bei All-Flash-Speichern vor Ort als auch bei öffentlichen Cloud-Speichern, um die Einführung von KI in großem Umfang zu ermöglichen.

"Unternehmen müssen sich in einer komplexen Technologielandschaft zurechtfinden, die von Sicherheitsrisiken und dem Druck geprägt ist, mit aufkommenden Technologien wie KI Schritt zu halten und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren", sagte Sandeep Singh, Senior Vice President und General Manager Enterprise Storage bei NetApp. "Der Data Complexity Report unterstreicht, dass inmitten dieser Komplexität innovative cloudfähige Flash-Storage-Lösungen benötigt werden, um die sich entwickelnden Anforderungen von KI zu erfüllen, die Effizienz zu steigern und die Widerstandsfähigkeit gegen die eskalierenden Cyber-Bedrohungen im Daten-Ökosystem zu stärken."

Cloud-Einführung: Unternehmen befinden sich auf halbem Weg

Dem Bericht zufolge gestaltet sich die Migration in die Cloud für viele Unternehmen nicht geradlinig. Von allen Führungskräften aus dem Technologie-Bereich, die planen, Workloads in die Cloud zu migrieren, haben drei von vier den Großteil ihrer Workloads noch vor Ort gespeichert. Die Einführung von KI ist jedoch der größte Treiber für die Migration in die Cloud; sie ist ein wichtiger Wegbereiter für die Einführung von KI. Vierundsiebzig Prozent der Befragten gaben an, dass sie öffentliche Cloud-Dienste für KI und Analytik nutzen. Technologie-Führungskräfte weltweit (39 %) geben an, dass ihr größter Bedarf an Flash-Innovationen darin besteht, die Leistung, Kosten und Effizienz von KI zu optimieren.

KI treibt die Notwendigkeit der Cloud-Einführung weiter voran

72 Prozent der Befragten setzen bereits generative KI ein und 74 Prozent nutzen KI- und Analysedienste aus der öffentlichen Cloud. Der Einsatz von KI bringt jedoch eine Reihe von komplexen Herausforderungen mit sich. Laut der Studie stellen Datensicherheit (57 Prozent), Datenintegration (50 Prozent) und Talentmangel (45 Prozent) nach wie vor Hindernisse dar.

Unterdessen fordern IT-Führungskräfte weiterhin mehr Finanzmittel, da fast zwei Drittel (63 Prozent) der KI-Budgets aus neuen Finanzmitteln und nicht aus neu zugewiesenen Budgets stammen. 65 Prozent der C-Suite- und IT-Führungskräfte erwarten, dass sie neue Anbieter beauftragen werden, wenn der Einfluss von KI in ihrer Infrastruktur zunimmt.

Datensicherheitsfragen schaffen weitere Komplexität

Sicherheitsbedrohungen sind auch im Zeitalter der KI ein wichtiges Thema für Führungskräfte und IT-Entscheidungsträger. Laut dem Bericht nannten 87 Prozent der C-Suite- und Vorstandsmitglieder Ransomware als hohe oder höchste Priorität, während mehr als die Hälfte der C-Suite- und Vorstandsmitglieder (55 Prozent) die Eindämmung von Ransomware-Angriffen als höchste Priorität in ihrem Unternehmen bezeichneten. Vierzig Prozent der Befragten stuften Sicherheitsbedrohungen und Datenschutz als die Hauptursachen für die Komplexität ihrer Speicherinfrastruktur ein.

Fast die Hälfte (48 Prozent) der Befragten sagte außerdem voraus, dass es Tage oder Wochen dauern würde, bis sich ihr Unternehmen von Cyberangriffen erholt, was ein potenziell verheerendes Risiko für ihr Geschäft darstellt.

"Cyberattacken nehmen immer mehr zu, und Führungskräfte auf C-Suite- und Vorstandsebene erkennen, wie wichtig es ist, sich vor diesen Angriffen zu schützen und gleichzeitig darauf vorbereitet zu sein, Daten nach einem erfolgreichen Ransomware-Angriff wiederherzustellen", sagt Jeff Baxter, Vice President of Product Marketing bei NetApp. "Während der Schutz vor Ransomware eine cyber-resistente Full-Stack-Architektur erfordert, verlangen Führungskräfte zunehmend nach Speicheranbietern, die Garantien für die Wiederherstellung von Daten nach einem Ransomware-Angriff bieten."

Nachhaltigkeit ist ein Hauptanliegen bei technologischen Innovationen

Die Reduzierung der Umweltbelastung ist nicht mehr nur ein willkommenes Extra, sondern fließt in wichtige Technologieentscheidungen in Unternehmen ein. Laut der Studie gaben 83 Prozent der Befragten an, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Entscheidungsfaktor bei der Auswahl von Speicheranbietern ist. Mehr als die Hälfte (50 Prozent) erkennt an, dass die Verringerung der Energie- und Kohlenstoffbilanz für eine verantwortungsvolle künstliche Intelligenz von zentraler Bedeutung ist, während 84 Prozent zustimmen, dass die Verringerung der Kohlenstoffbilanz ihres Unternehmens ein wichtiger Bestandteil von Nachhaltigkeitsinitiativen ist.

Cloudfähiger Flash-Speicher ist eine einzigartige Lösung für diese Herausforderungen

Im Hinblick auf die Zukunft von Flash-Speichern ist der Einfluss von KI auf Kaufentscheidungen und Erwartungen an Innovationen nicht zu verleugnen. Laut der Studie wünschen sich 39 Prozent der Befragten Flash-Speicherlösungen, die die KI-Leistung optimieren.

Sicherheit und Datenschutz stehen ebenfalls ganz oben auf der Agenda, wenn es um Speicherinnovationen geht. Einundsechzig Prozent der Technologie-Führungskräfte nannten entweder Datensicherheit oder Datenschutz als die Bereiche, in denen sie in den nächsten drei Jahren einen Durchbruch bei der Entwicklung von Flash-Speichern erwarten.

Ein dritter Bereich, in dem Innovationen erwartet werden, ist die Nachhaltigkeit. Hier stehen Forderungen nach energieeffizienterer Hardware und Software sowie automatisierte Empfehlungen zur Energie- und CO2-Reduzierung ganz oben auf der Liste.

"Moderne Workloads erfordern Flash-Speicher, die für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit ausgelegt sind", fügte Singh hinzu. "Mehr als je zuvor müssen wir uns auf eine Umgebung vorbereiten, die sich nahtlos in die KI integrieren lässt, was die Notwendigkeit für Technologieführer mit sich bringt, Innovationen voranzutreiben und alles neu zu überdenken."

Methodik

NetApp hat in Zusammenarbeit mit Wakefield Research vom 29. September 2023 bis zum 5. Oktober 2023 eine quantitative Studie unter 1.000 Führungskräften aus den Bereichen Technik und Daten in Unternehmen in sechs Märkten durchgeführt: USA, EMEA (Frankreich, Deutschland, Großbritannien) und APAC (Indien, Japan).

