Berlin (ots) -Die Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) vergibt die Forschungsgelder des "Ludwig-Demling-Forschungsstipendiums" der DCCV, gestiftet von der Falk Foundation e. V. (Freiburg), in Höhe von 25.000 Euro an die Kinderärztin Dr. med. Angeliki Pappa aus Aachen. Es ermöglicht Dr. Pappa, ihre wegweisende und innovative Forschungsarbeit zum Einsatz von Tablet-basierten Lernspielen für ein besseres Verständnis der CED-Erkrankung und deren Therapiemöglichkeiten sowie einer verbesserten Arzt-Patienten-Kommunikation im Projekt CED-KARLOTTA 2.0 umzusetzen.Dr. med. Angeliki Pappa und das CED-KARLOTTA 2.0 -ProjektSeit August 1996 ist Dr. med. Angeliki Pappa in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Universitätsklinikums RWTH Aachen tätig, seit 2011 als Leiterin des Funktionsbereichs Kinderendokrinologie und -diabetologie und seit 2016 auch der Station für operierte Kinder an der Universitätsklinik RWTH Aachen. Mit über 27 Jahren Erfahrung in der Kinder- und Jugendmedizin hat sie sich insbesondere auf pädiatrische Endokrinologie, Diabetologie und Gastroenterologie spezialisiert.Das CED-KARLOTTA 2.0 -Projekt an der Uniklinik RWTH Aachen ist eine innovative wissenschaftliche Studie zu CED. Das Projekt fördert das frühzeitige Wissen von betroffenen Kindern und Jugendlichen über ihre chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Durch ein speziell entwickeltes CED-Quiz auf einem Tablet können junge Patient*innen spielerisch ihr Wissen prüfen, während sie auf ihren Beratungstermin warten. Basierend auf den Ergebnissen des CED-Quiz, die direkt vor dem Arzttermin an die Behandler*innen weitergegeben werden, kann die medizinische Beratung entsprechend auf die Anwender individualisiert werden."Unsere Vision mit KARLOTTA ist es, durch verbessertes Verständnis der eigenen Erkrankung die Kommunikation zwischen Patient*innen und dem behandelnden Team zu fördern. Wir möchten Patient*innen zu Expert*innen ihrer Erkrankung machen", erklärt Dr. Pappa. Bei älteren Jugendlichen wird ein spezielles Fragen-Set eingesetzt, um die Transitionsbereitschaft (Übergang zur Erwachsenenmedizin) zu fördern. Die Zusammenarbeit mit einer Psychologin und dem Audiovisuellen Medienzentrum RWTH Aachen ermöglicht die Schaffung entwicklungsgerechter und innovativer Lösungen für die Patient*innen.Die Kindergastroenterologin bedankt sich herzlich für das Ludwig-Demling-Forschungsstipendium und betont: "Diese Forschungsförderung wird einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der Auswirkungen guter Informationsvermittlung und Schulung auf die Gespräche mit den Betroffenen leisten und eröffnet uns neue Perspektiven, um die Versorgung junger CED-Patient*innen zu optimieren."Zur weiteren Erklärung von CED: CED steht für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Die wohl verbreitetsten Formen sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Beide Erkrankungen äußern sich oft in einer erhöhten Stuhlfrequenz, (blutigen) Durchfällen, mitunter starken Schmerzen und zahlreichen weiteren Symptomen, die die Lebensqualität der Betroffenen sehr stark einschränken können. CED sind nicht heilbar. Entgegen früheren wissenschaftlichen Vorstellungen handelt es sich bei CED nicht um Autoimmunerkrankungen, sondern um eine Darmbarrierestörung. Diese ermöglicht es Darmbakterien, in Bereiche der Darmwand vorzudringen, die sie bei intakter Barriere nicht erreichen können, wo sie dann als Aggressoren wahrgenommen und vom Immunsystem bekämpft werden. Weitere Informationen zu den Erkrankungen, ihren Ursachen und dem Leben damit finden Sie unter: www.dccv.de/betroffene-angehoerige/.Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) e. V.Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) e. V. ist der Selbsthilfeverband für die über 400.000 Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung (CED) in Deutschland. Ihre zentralen Aufgaben sind die persönliche Beratung, das Vermitteln von umfangreichen, verständlichen Informationen zum Leben mit CED, die Vertretung der Interessen der rund 23.000 Mitglieder in Politik und Öffentlichkeit sowie die Unterstützung bei sozialrechtlichen Fragen inklusive eines umfassenden Rechtsschutzes für ordentliche Mitglieder vor deutschen Sozialgerichten. www.dccv.dePressekontakt:Luise Dusatko/Brigitta BrandtReferat Öffentlichkeitsarbeit und MedienDeutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung e. V.Inselstr. 110179 BerlinTel.: +49 (0)30 2000 392 - 30,E-Mail: presse@dccv.deInternet: www.dccv.deOriginal-Content von: DCCV / Morbus Crohn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71483/5629095