Vancouver, British Columbia - 17. Oktober 2023 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM, OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es Stantec Consulting International LLC ("Stantec") beauftragt hat, die Optionen für die Ablagerung von Abraum auf dem zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Silber-Gold-Minenkomplex La Guitarra ("La Guitarra") im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico, 130 km südwestlich von Mexiko-Stadt, zu untersuchen. Die Vereinbarung wurde am 12. September 2023 unterzeichnet, wobei die detaillierten Arbeiten Anfang dieses Monats begonnen haben. Die Ergebnisse werden gegen Ende des vierten Quartals 2023 erwartet. Stantec führt derzeit zwei Studien für das Unternehmen durch.

Bei der ersten handelt es sich um eine globale Stabilitätsbewertung des genehmigten bestehenden Bergsenkungslagers (TSF), um die Menge an zusätzlicher Kapazität innerhalb des TSF zu bestimmen, wenn es auf Trockenschachtablagerung umgestellt wird. Dabei werden Stabilitätsfaktoren verwendet, die den Werten des kanadischen Staudammverbandes für den Sicherheitsfaktor entsprechen oder diese übertreffen. Bei der zweiten Studie handelt es sich um eine Studie zur Auslegung und Kapazität eines neuen TSF innerhalb der derzeitigen Grenzen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).

Die Ablagerung von Bergematerial im Trockenschacht hat mehrere Umweltvorteile. Das Prozesswasser wird entfernt und während des Filtrationsprozesses direkt in die Anlage zurückgeführt. Die Aufstauungsfläche pro Tonne ist im Vergleich zur konventionellen Nassabscheidung geringer. Trockene Bergematerialien sind stabiler und die Gefahr einer Verflüssigung bei einem Erdbeben ist geringer als bei einer gesättigten konventionellen Absetzanlage.

Das neue TSF bei La Guitarra, das vollständig für Trockenabfälle zugelassen ist, hätte eine endgültige Kapazität von 5,8 Millionen Tonnen, die zum bestehenden TSF hinzukommt. Das Unternehmen führt diese Arbeiten durch, um Möglichkeiten zur Verringerung der für die Wiedereröffnung der Mine erforderlichen Kapitalaufwendungen zu prüfen. Wenn das bestehende TSF oder ein neues TSF innerhalb der bestehenden Genehmigung mit Hilfe der Ablagerung von Trockenabfällen eröffnet werden kann, ist das Unternehmen der Ansicht, dass der Bau des größeren genehmigten TSF aus dem zukünftigen Cashflow finanziert werden kann.

Verlängerung der Zeichnungsscheine

Sierra Madre gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an die Pressemitteilungen des Unternehmens vom 31. Mai 2023 und 14. September 2023 (die "Pressemitteilungen") die Bedingungen aller 5.123.092 Zeichnungsscheine (jeweils ein "Zeichnungsschein") geändert hat, um die Bedingungen für die Escrow-Freigabe und die Beendigung (wie beide Begriffe in den Pressemitteilungen vom 31. Mai und 14. September definiert sind) um einen zusätzlichen Zeitraum von 30 Tagen zu verlängern.

Gemäß den geänderten Bedingungen erfüllt jeder Zeichnungsschein die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos und ist berechtigt, ohne Zahlung eines zusätzlichen Entgelts automatisch in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt zu werden, je nachdem, was früher eintritt: (i) wenn der Inhaber des Zeichnungsscheins eine schriftliche Mitteilung des Unternehmens über die Umwandlung erhält; oder (ii) am 14. November 2023. Die Kündigung erfolgt an dem Tag, der drei Geschäftstage nach dem Tag liegt, an dem die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos eintreten, spätestens jedoch am 17. November 2023. Weitere Informationen zu den Zeichnungsscheinen finden Sie in der Pressemitteilung vom 31. Mai.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold & Silver (TSX.V: SM, OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Bewertung des Potenzials für die Wiederaufnahme der Mine La Guitarra im Bergbaurevier Temascaltepec (Mexiko) sowie auf die Exploration und Erschließung seiner Grundstücke Tepic und La Tigra in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine La Guitarra handelt es sich um eine genehmigte, ehemals produzierende Untertagemine, zu der auch eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war.

Das +2.600 ha große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource. La Tigra, 148 km nördlich von Tepic gelegen, wurde in der Vergangenheit abgebaut; das erste Bohrprogramm von Sierra Madre im Jahr 2022 stieß auf eine oberflächliche Mineralisierung.

Das Management von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Entwicklung von mehr als 22 Mio. Unzen Gold und 600 Mio. Unzen Silber (Reserven und Ressourcen) gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen beschafft.

Im Namen des Vorstandes von Sierra Madre Gold and Silver Ltd,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

Präsident, CEO und Direktor

+1-604-765-1604

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt ab", "strebt an", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über den Abschluss der Transaktion zu den in der endgültigen Vereinbarung festgelegten Bedingungen (oder überhaupt) und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen unternehmensrechtlichen und behördlichen Genehmigungen für die Transaktion zu erhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung der Börse, die mexikanische kartellrechtliche Genehmigung und andere behördliche Genehmigungen, wie sie derzeit erwartet werden.

Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter die, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen innerhalb des derzeit erwarteten Zeitrahmens (oder überhaupt) zu erhalten, und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Transaktion zu den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung abzuschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und sie wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und andere hierin dargelegte Faktoren entwickelt, Dazu zählen unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Transaktion zu den in der endgültigen Vereinbarung festgelegten Bedingungen (oder überhaupt) abzuschließen, sowie das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die erforderlichen Unternehmens- und behördlichen Genehmigungen zu erhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung der TSX Venture Exchange, die mexikanische kartellrechtliche Genehmigung und die behördliche Genehmigung wie derzeit erwartet.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die bestmögliche Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

QUELLE: Sierra Madre Gold und Silber

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72293Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72293&tr=1



