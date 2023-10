Bill Gates sagt, die KI-Entwicklung habe aktuell eine Grenze erreicht. Aber in zwei bis fünf Jahren werde sie verlässlich - und so günstig, dass auch Entwicklungsländer davon profitieren. Bill Gates hat dem Handelsblatt ein längeres Interview gegeben und dort eine detaillierte Prognose in Sachen künstliche Intelligenz von sich gegeben. Der Microsoft-Gründer erklärte, das Potenzial sei groß, jedoch habe man aktuell ein "Plateau erreicht".AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...