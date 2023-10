Beijing (ots/PRNewswire) -CMG-News - Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat die Zukunft der Seidenstraßen-Initiative vorgestellt.https://german.cri.cn/2023/10/18/VIDE3Jwon2aAbbNkq8Tw5LsO231018.shtml"Wenn es der Welt gut geht, geht es China gut; wenn es China gut geht, wird es der Welt noch besser gehen", sagte Xi auf dem dritten Gipfelforum für internationale Zusammenarbeit im Rahmen der Seidenstraßen-Initiative, das am Montag und Dienstag in Beijing stattfand. Damit wurde erneut deutlich gemacht, dass China mit seiner Initiative mit den Prinzipien "gemeinsame Konsultationen, gemeinsamer Aufbau und gemeinsame Teilhabe" keine rein eigenen Interessen verfolgt, sondern die gemeinsame Entwicklung und Prosperität aller anstrebt.Weiter betonte er, "die Seidenstraßen-Kooperation hat sich von harter auf softe Vernetzung ausgedehnt." Dadurch soll der Initiative, die sich anfangs großenteils auf den Infrastrukturbereich beschränkte, mehr "Soft Power" verliehen werden. Als konkrete Beispiele nannte Xi Jinping in seiner Rede unter anderem die Zusammenarbeit beim China-Europa-Güterzug, dem neuem Logistikkanal in Asien und Europa, Künstlicher Intelligenz (KI), E-Commerce, dem Leben der Bevölkerung, dem Kampf gegen Korruption, Denkfabriken und Medien.Auch sagte der chinesische Staatspräsident der offenen Weltwirtschaft seine Unterstützung zu. Besonders auffallend war die Ankündigung, die Einschränkungen für den Marktzutritt von auswärtigem Kapital in der Fertigungsindustrie umfassend aufzuheben und den Marktzutritt für digitale Produkte zu erweitern.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2250813/image_5019926_34435444.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zehn-jahre-seidenstraWen-initiative-chinas-initiative-verspricht-groWe-zukunft-301960628.htmlPressekontakt:An Zheng,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/5629118