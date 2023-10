© Foto: picture alliance / Photoshot



Die US-Großbank Morgan Stanley hat mit ihren Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen. Woran es lag.Morgan Stanley hat mit dem Ergebnis für das dritte Quartal die Gewinnschätzungen übertroffen. Vor allem die Handelserträge fielen besser als erwartet aus. Am Mrkt kamen die Zahlen allerdings nicht so gut an. Die Aktie büßt vorbörslich etwa drei Prozent ein. Die US-Großbank berichtete einen Gewinn pro Aktie von 1,38 US-Dollar, verglichen mit den von Analysten erwarteten 1,28 US-Dollar, wie aus einer Umfage von LSEG, früher bekannt als Refinitiv, hervorgeht. Auch bei den Erträgen blieb Morgan Stanley mit 13,27 Milliarden US-Dollar über den erwarteten 13,23 Milliarden US-Dollar. …