Tragbares Desinfektionsgerät in Krankenhausqualität jetzt weltweit verfügbar

UltraViolet Devices, Inc. (UVDI), ein führender Hersteller fortschrittlicher UV-C-Technologie für die Luft- und Oberflächendesinfektion, teilte heute mit, dass das neue UV-LED-Oberflächendesinfektionsgerät UVDI-GO ab sofort für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen verfügbar ist und die Auslieferung an Kunden in aller Welt begonnen hat. Das UVDI-GO hat in unabhängigen Labortests nachweislich eine Inaktivierung von 99,99 und mehr der im Gesundheitswesen häufig vorkommenden Mikroorganismen, darunter auch Sporen von C. difficile und Candida auris, von Oberflächen in 20 Sekunden oder weniger bei einem Abstand von 10,2 cm (4") erreicht. Die schnelle Wirksamkeit, die sichere Anwendung auf Oberflächen und die Tragbarkeit des Geräts ermöglichen geschultem medizinischem Fachpersonal eine schnelle Flächendesinfektion vor Ort.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231017888351/de/

The new UVDI-GO UV LED Surface Sanitizer inactivates C.difficile spores in only20 seconds from 4" (10.2 cm) away (Photo: Business Wire)

Unabhängig nachgewiesene, schnelle Desinfektion von Oberflächen

Das UVDI-GO bewirkt nachweislich eine Inaktivierung von 99,99 und mehr von schwer abzutötenden Mikroorganismen in 20 Sekunden oder weniger bei einem Abstand von 10,2 cm (4"):

99,99 Inaktivierung von C. difficile -Sporen in 20 Sekunden

-Sporen in 20 Sekunden 99,99 Inaktivierung von Candida auris in 20 Sekunden

in 20 Sekunden 99,9999 Inaktivierung von Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus (MRSA) in 10 Sekunden

(MRSA) in 10 Sekunden 99,999 Inaktivierung von Carbapenem-resistenten Enterococci (CRE) in 10 Sekunden

Sicher für Oberflächen

The UVDI-GO ist sicher für die Verwendung auf gängigen Oberflächen und Geräten im Gesundheitswesen. Dies ermöglicht die chemikalienfreie Desinfektion von häufig berührten, gemeinsam genutzten Oberflächen und Geräten wie z.B. Tastaturen, Workstations on Wheels (WOWs, Arbeitsstationen auf Rädern), Touchscreens, Monitoren, Smartphones und Tablets.

Effizienter Einsatz unterwegs

Das UVDI-GO ist für den dauerhaften, tragbaren Einsatz konzipiert. Es arbeitet kabellos im Akkubetrieb und ist mit einem Gewicht von gerade einmal 0,45 kg (1 lb.) sehr leicht. Ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Betriebszeit von zwei Stunden pro Ladung und damit eine effiziente Oberflächendesinfektion am Einsatzort.

"Von Fachleuten begutachtete, veröffentlichte Studien haben ergeben, dass gemeinsam genutzte Oberflächen und Geräte, die häufig berührt werden, eine Quelle für mikrobielle Verunreinigungen und Übertragungen sein können1,2", erklärte Dr. Ashish Mathur, Vice President of Innovation and Technology bei UVDI. "Das UVDI-GO ist eine fortschrittliche Lösung für die Desinfektion dieser Gegenstände zwischen den Einsätzen und kombiniert schnelle Wirksamkeit und Oberflächensicherheit mit leichter Tragbarkeit."

"Hochriskante und multiresistente Mikroorganismen auf Oberflächen, die häufig berührt werden, stellen eine globale Herausforderung dar", ergänzte Richard Hayes, President von UVDI. "Um die Teams an vorderster Front bei ihrem Kampf dagegen zu unterstützen, können wir nun bekannt geben, dass das UVDI-GO ab sofort von unserem Hauptsitz in Kalifornien aus an Gesundheitseinrichtungen weltweit versandt werden kann."

Das neue UV-LED-Oberflächendesinfektionsgerät UVDI-GO kann ab sofort bestellt werden bei www.uvdi.com.

Über UVDI

UltraViolet Devices, Inc. (UVDI) entwickelt und produziert fortschrittliche Ultraviolett-Technologie (UV-Technologie) zur Reinigung der Luft und der Oberflächen überall dort, wo wir leben, arbeiten und spielen. Die UVDI-Produkte für die UV-C-Oberflächendesinfektion und die Gewährleistung der Luftqualität in Innenräumen werden in den USA hergestellt und sind weltweit in über 1.100 Krankenhäusern und 10.000 gewerblichen Einrichtungen im Einsatz. Die Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme des Unternehmens sind nach den Normen ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 zertifiziert. UVDI wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Valencia, Kalifornien. UVDI ist ein stolzes Familienunternehmen und ein Minority Business Enterprise (von ethnischen Minderheiten geführtes Unternehmen). Mehr dazu auf www.uvdi.com.

1 Ide N, Frogner BK, LeRouge CM, et al What's on your keyboard? A systematic review of the contamination of peripheral computer devices in healthcare settings BMJ Open 2019;9:e026437

2 Donskey CJ. Beyond high-touch surfaces: Portable equipment and floors as potential sources of transmission of health care-associated pathogens. Am J Infect Control. 2019 Jun;47S:A90-A95

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231017888351/de/

Contacts:

Medienkontakt

Will Gerard, Director of Global Marketing and Product Strategy

will.gerard@uvdi.com

661.289.2741