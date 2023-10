Frankfurt am Main (ots) -LONGi Solar, ein weltweit führendes Solartechnologieunternehmen, und Solar Express, ein deutscher Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, haben eine 3-Jahres-Vereinbarung über die Lieferung von hocheffizienten Solarmodulen einschließlich des Hi-MO X6 mit Rückkontakt-Technologie geschlossen. Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung mit einer Gesamtkapazität von 1 GW fand letzte Woche am Hauptsitz von LONGi in Xi'an, China, während eines Besuchs von Olaf Krückemeier, Chief Sales Officer von Solar Express, statt. Die Module aus dem Rahmenvertrag werden für Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Beneluxländern eingesetzt."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit unserem Partner Solar Express. Indem wir Kräfte bündeln, können wir die Energiewende in Europa gemeinsam beschleunigen. Mit dem Hi-MO X6 erhalten die Kunden von Solar Express unser leistungsstärkstes Modul mit der von LONGi entwickelten Rückkontakt-Technologie HPBC (Hybrid Passivated Back Contact). Durch diese Technologie können Endverbraucher auf derselben Fläche mehr Strom erzeugen, da die Module im Vergleich zu herkömmlichen Modulen eine um 6 bis 10 % höhere Stromerzeugungsleistung aufweisen", sagte Nick Wang, Vice President von LONGi Europe Distributed Generation (DG).Olaf Krückemeier, Chief Sales Officer von Solar Express: "Immer mehr Branchen entdecken die Vorteile der Solarenergie für ihr Unternehmen. Unsere Kunden, die meist größere kommerzielle und industrielle PV-Anlagen installieren, haben ihr Geschäft im Laufe der Zeit weiter ausgebaut, was zu einer erhöhten Nachfrage nach hocheffizienten Modulen geführt hat. Mit LONGi an unserer Seite haben wir einen starken Partner, der sowohl eine zuverlässige Lieferung ermöglichen als auch ein erstklassiges Solarmodul anbieten kann.""Die gestiegene Nachfrage nach Modulen mit Rückkontakt-Technologie ist auf die höhere Effizienz und Zuverlässigkeit im Vergleich zu anderen Modulen sowie auf das ästhetische Erscheinungsbild zurückzuführen", so Gerald Müller, Sales Director von LONGi, DACH-Region.Zur vollständigen Pressemitteilung (https://www.longi.com/de/news/solar-express-1-gw-rahmenvertrag/)Pressekontakt:Nadine BütowLeiterin Unternehmenskommunikation Europa (DG)nadinebuetow@longi.comTimo HelmkePR-Manager Europa (DG)timohelmke@longi.comOriginal-Content von: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168623/5629123