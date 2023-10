Mainz (ots) -Woche 42/23Donnerstag, 19.10.Bitte Zeitkorrektur beachten:4.30 The Last WaveExplosion(vom 26.6.2020)5.20 The Last Wave-6.05 Bumerang(vom 26.6.2020)Freitag, 20.10.Bitte Programmänderung beachten:6.05 Terra XpressGesucht - das gesunde Essen(vom 24.10.2022)Deutschland 2022("MAITHINK X - Elternzeitvertretung mit Leon Windscheid" entfällt).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5629128