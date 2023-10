Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -Während die Formel-1-Saison in die letzten Wochen geht, hat Ethara den neuesten Act vorgestellt, der bei den diesjährigen Yasalam After-Race-Konzerten auftreten wird. Die globale Country-Pop- und Mode-Ikone Shania Twain wird am Samstag, dem 25ten November im Etihad Park beim Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2023 auftreten.Mit mehr als 100 Millionen verkauften Alben weltweit ist Shania Twain die meistverkaufte Country-Pop-Künstlerin aller Zeiten in ihrer 30-jährigen, glanzvollen Musikkarriere. Nach drei Diamant-Alben in Folge kommt Twain nach einer ausverkauften Welttournee zur Unterstützung ihres neuesten Albums Queen of Me nach Abu Dhabi und wird das Publikum während des Abu Dhabi GP-Wochenendes mit ihrem riesigem Katalog an Hits begeistern.Die Besitzer von Eintrittskarten für das Rennen können sich auf einen elektrisierenden Auftritt der fünffachen Grammy-Preisträgerin freuen, mit legendären Hits wie Any Man of Mine, That Don't Impress Me Much, You're Still the One und Man! I Feel Like A Woman!, wenn der globale Superstar auf der Etihad Park-Bühne im November auftritt.Shania Twain ergänzt das preisgekrönte Line-Up der diesjährigen Yasalam After-Race-Konzerte und Ethara wird für Donnerstag und Sonntag im November im Etihad Park Headline-Acts ankündigen. Mit Weltstars wie Tiësto und Ava Max und der Hall of Fame Rock-and-Roll-Gruppe Foo Fighters als Headliner wird das F1-Saisonfinale 2023 größer als je zuvor sein.Saif Rashid Al Noaimi, CEO von Ethara, sagte: "Wir freuen uns, den neuesten Act als Headliner der diesjährigen Yasalam After-Race-Konzerte anzukündigen und den globalen Musik-Superstar Shania Twain in Abu Dhabi willkommen zu heißen. Sie ist eine international anerkannte Vorreiterin, die in ihrer unglaublichen, preisgekrönten 30-jährigen Karriere immer wieder neue Grenzen überschreitet."Die Aufnahme einer Künstlerin von Shanias Kaliber in unser Line-Up, das einige der größten Namen der Welt umfasst, darunter die Foo Fighters, Tiësto und Ava Max, zeigt nicht nur die Größe des Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, sondern erweitert auch die Vielfalt der Unterhaltung, die wir den Fans bieten, da wir feststellen, dass die Nachfrage der verschiedenen Fan-Demografien von Jahr zu Jahr zunimmt. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen den letzten Act für ein unvergessliches Wochenende in Abu Dhabi bekannt zu geben."Im Rahmen des diesjährigen Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix wird der Gründungspartner e& als Presenting Partner für die legendären Yasalam After-Race-Konzerte das größte Event-Wochenende der Region während des diesjährigen Abu Dhabi GP unterstützen. Inhaber von Renntickets können ihr Yasalam After-Race-Konzert-Erlebnis mit einem Golden Circle Upgrade aufwerten. Das Upgrade garantiert den Zugang zu den Konzerten, die nähe zur Bühne und zu den AAA-Stars, einen schnellen Einlass und spezielle Getränkestationen. Ein Frühbucherrabatt für Golden Circle Upgrades ist für einen begrenzten Zeitraum von 48 Stunden erhältlich.Das Wochenende bildet den Abschluss der längsten Saison in der Geschichte der F1 und soll nach dem Besucherrekord von 2022 von Donnerstag, dem 23sten bis Sonntag, dem 26sten November auf der Yas-Insel neue Maßstäbe auf und neben der Stecke setzen.Die Organisatoren haben bestätigt, dass es für das F1-Saisonfinale nur noch begrenzte Erlebnis- und Ticketoptionen gibt, darunter exklusive Hospitality-Pakete und das West Straight Grandstand Package, das Tickets für den F1 Abu Dhabi GP, den FIM World Supercross Championships Abu Dhabi Grand Prix und die Pirelli Testing Sessions im November beinhaltet.Fans können sich hier ihren Platz bei der größten Sport- und Unterhaltungsveranstaltung der Region sichern unter: www.abudhabigp.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2249894/Ethara_Shania_Twain.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2249893/F1_ADGP.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ethara-die-weltbekannte-ikone-shania-twain-wird-am-samstag-das-yasalam-after-race-konzert-geben-beim-formel-1-etihad-airways-abu-dhabi-grand-prix-2023-301960662.htmlPressekontakt:Andrew Young,andrewyoung@sevenmedia.ae,+97144581825Original-Content von: Ethara, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172270/5629154