Berlin (ots) -Tania Roach wird Vorständin für Markenführung, Marketing und Fundraising bei Save the Children Deutschland. Zum 1. Januar 2024 beruft der Aufsichtsrat die Marketing- und Fundraising-Expertin als drittes hauptamtliches Vorstandsmitglied an die Seite des Vorstandsvorsitzenden Florian Westphal und des Finanzvorstands Kevin Copp."Mit Tania Roach konnten wir eine sehr erfahrene, authentische und sympathische Führungskraft gewinnen", erklärt Aufsichtsratsvorsitzende von Save the Children Deutschland, Caroline Schmutte. "Wir sind fest davon überzeugt, dass sie unseren Vorstand mit ihrer Leidenschaft für soziale und technische Innovationen sowie für datenbasierte Entscheidungen sehr gut ergänzt. Tania Roach setzt sich seit Jahren erfolgreich für Nachhaltigkeit und die Förderung von Kindern und Jugendlichen ein, nicht zuletzt durch ihr ehrenamtliches Engagement."Tania Roach verantwortete in den letzten acht Jahren mit großem Erfolg das Marketing und Fundraising bei WWF Deutschland. Zuvor war sie in verschiedenen leitenden Rollen in der Industrie in mehreren europäischen Ländern tätig. Dabei hat sie Erfahrungen im operativen wie strategischen B2B- und B2C-Marketing, Brand-Management und im Vertrieb gesammelt.Ehrenamtlich engagiert sie sich seit vielen Jahren für die World Organisation of the Scout Movement."Ich bin stolz darauf, Teil von Save the Children zu werden", sagt Tania Roach. "Mir ist es ein Herzensanliegen, mich für eine Welt einzusetzen, in der jedes Kind die Chance bekommt, sich ohne Angst vor Gewalt und Hunger zu entfalten. Gemeinsam mit einem starken Team freue ich mich darauf, den Markenkern der Kinderrechtsorganisation noch weiter zu schärfen und die Arbeit für Kinder in Not bekannter zu machen."Fotos von Tania Roach finden Sie hier (https://www.contenthubsavethechildren.org/Share/n0e0i30vm5007qq3uxh01e87emtov730).Den Jahresbericht 2022 von Save the Children Deutschland können Sie hier (https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/Jahresberichte/save-the-children-jahresbericht-2022-jetzt.pdf) runterladen.Unter © Save the Children ist das Material honorarfrei auch zur Weitergabe an Dritte nutzbar.Über Save the ChildrenIm Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.