Nächste Woche wird Alphabet die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Das Gros der Analysten rechnet mit positiven Ergebnissen und einem anhaltenden Aufwärtstrend. In vielen Unternehmen werden derzeit Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Heute stehen diese beispielsweise bei Netflix und Tesla an. In der kommenden Woche, am 24. Oktober, veröffentlicht die Google-Mutter Alphabet ihre Geschäftszahlen. Bereits im zweiten Quartal übertraf Alphabet die Prognosen der Analysten mitunter deutlich: der Nettogewinn stieg auf 18,37 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn je Aktie von 1,44 US-Dollar entsprach. Auf diesen könnte die Alphabet-Mannschaft aber noch eine ordentliche Schippe …