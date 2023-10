WESTCHESTER, Illinois, Oct. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstoffen und Lösungen für die Lebensmittelindustrie, wird seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 zum 30. September 2023 vor der Börseneröffnung am Dienstag, 7. November 2023, veröffentlichen.



Jim Zallie, President und Chief Executive Officer, und James Gray, Executive Vice President und Chief Financial Officer, werden am 7. November um 8.00 Uhr CT eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens zu besprechen. Die Telefonkonferenz und die begleitende Folienpräsentation werden live im Internet unter https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentationsübertragen. Die Teilnehmer werden gebeten, sich etwa 10 Minuten vor Beginn der Präsentation in den Webcast einzuloggen. Eine Aufzeichnung der Präsentation wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Ingredion Incorporated.

KONTAKT:

Investoren: Noah Weiss, 773-896-5242

Medien: Becca Hary, 708-551-2602